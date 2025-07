Prefeitura de Ibaté abre inscrições para Corrida Segundo Carlos Lopes (Carlito)

Compartilhar no facebook

Corrida de rua - Crédito: Pixabay

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, anunciou a abertura das inscrições para a tradicional Corrida Segundo Carlos Lopes (Carlito), que será realizada no dia 7 de setembro de 2025.

A largada acontecerá às 7h30, no Estádio Dagnino Rossi, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, nº 500, no Centro da cidade.

O evento conta com duas modalidades: corrida de 6 km e caminhada de 3 km. As inscrições são obrigatórias para ambas e podem ser realizadas a partir de 23 de julho no site portorun.com.

A iniciativa integra o calendário esportivo do município e homenageia Carlos Lopes, conhecido como Carlito, incentivando a prática esportiva e a participação popular em atividades de lazer e saúde.

