Por que é necessário o identificador de IA da Smodin AI: ajuda real na luta contra o conteúdo de IA

É difícil imaginar o mundo moderno sem o uso da IA. A geração afetou muitas coisas - textos, romances, imagens e até mesmo notícias. Por isso, torna-se muito difícil entender quem criou determinado conteúdo. Mas, com o desenvolvimento de todas as redes neurais possíveis, surgiram ferramentas como o identificador de IA, que é capaz de distinguir entre conteúdo gerado por IA e conteúdo humano em textos. Conheça como funciona o Smodin AI e para quem ele pode ser útil, tanto na versão gratuita quanto na versão paga!

Principais funções da ferramenta Smodin AI

O uso da IA em grande escala tornou-se possível graças ao fato de que ela simplifica significativamente o processo de trabalho com textos. Portanto, as tecnologias modernas exigem um profundo conhecimento na área de compreensão da inteligência artificial para desenvolver soluções inovadoras em diferentes setores e esferas da vida. O detector lida muito bem com tarefas relacionadas a textos e estas são suas principais funcionalidades:

Analisa o texto quanto à presença de elementos de IA. Avalia a probabilidade de o texto ter sido escrito por um humano e vice-versa. Suporta mais de 100 idiomas diferentes. Apresenta os resultados da verificação por meio de uma porcentagem e destacando os elementos que parecem ter sido gerados. Oferece funcionalidades gratuitas e pagas.

É por isso que o Smodin AI passou a ser usado ativamente por usuários que precisam de honestidade e exclusividade. Além disso, o processo de verificação simples tornou possível a automação da verificação de textos.

Qual é a diferença entre o identificador de IA e outras soluções

O identificador da Smodin AI oferece aos usuários uma interface intuitiva e acessível. Entre as principais vantagens de usar este recurso, destacam-se:

Foco no ambiente educacional. Ele é usado por estudantes e professores que precisam verificar diplomas, trabalhos acadêmicos e ensaios no menor tempo possível. Algoritmos híbridos de análise. O detector fornece resultados de alta qualidade com 99% de precisão, pois combina um algoritmo que determina quem escreveu o texto com base no estilo, na estrutura e no modelo. Oferece uma versão gratuita com boas funcionalidades. Permite verificar textos com até 5.000 caracteres. Também permite verificar o conteúdo de um documento. Localização. O detector funciona com 100 idiomas diferentes e a interface pode ser facilmente alterada para o idioma de sua preferência. Garantia de transparência na análise. O detector indica a porcentagem específica do que foi escrito por uma pessoa e do que foi escrito pela rede neural. Ele também destaca os elementos que parecem ter sido gerados por ela.

O identificador atualiza constantemente os algoritmos de verificação para detectar o estilo das novas versões das redes neurais.

Como o Smodin AI identifica textos GPT

O identificador funciona com base em uma análise profunda dos dados. Por isso, ele usa três tecnologias principais que o ajudam a determinar se um texto foi gerado por uma rede neural. Assim, ele pode avaliar o quão vivo e diversificado é o texto. Em seguida, ele avalia a semântica do conteúdo, prestando atenção ao estilo, padrões e estruturas. Por fim, o algoritmo compara os textos disponíveis na rede que foram criados tanto por humanos quanto por redes neurais. No entanto, não se pode confiar totalmente nisso, pois o identificador oferece apenas 99% de precisão na verificação.

Para quem o identificador de IA da Smodin pode ser útil — visão geral do público

O identificador pode ser usado por qualquer pessoa. Mas ele é mais adequado para:

professores e instrutores, pois muitos alunos do ensino fundamental e médio usam redes neurais para resolver problemas e fazer trabalhos de casa;

redatores e editores que precisam controlar a originalidade e excluir conteúdo automatizado;

RH, que deseja avaliar a veracidade de currículos e cartas de apresentação;

jornalistas, que têm o dever de identificar notícias falsas;

estudantes que desejam obter notas altas por seus próprios conhecimentos.

Portanto, o uso do identificador de redes neurais é útil em praticamente todas as áreas. Ele permite separar o conteúdo gerado do pensamento humano verdadeiro.

Comparação entre as versões gratuita e avançada

O Smodin AI oferece não só uma versão gratuita, mas também uma versão paga do detector. Ao adquirir a versão avançada, o usuário obtém mais vantagens do que na versão gratuita, nomeadamente:

maior número de caracteres disponíveis para verificação;

possibilidade de exportar relatórios;

estatísticas das verificações;

maior velocidade de processamento de texto;

atendimento prioritário do suporte técnico.

No entanto, os usuários podem usar a versão gratuita se lidam com textos muito raramente. Mas se você trabalha regularmente com conteúdo de texto e deseja obter resultados de qualidade, a versão avançada será mais vantajosa para você.

É possível contornar a análise do Smodin AI?

Do ponto de vista técnico, é possível contornar a análise. Para isso, é necessário realizar um processamento profundo do texto manualmente, a fim de torná-lo mais natural. Além disso, muitos utilizam elementos sintáticos e ortográficos que transformam até mesmo o texto mais simples e gerado em um texto humano. Alguns usuários chegam a utilizar o método “traduzir para um idioma, traduzir para outro e voltar ao original”. No entanto, tudo isso reduz a qualidade do texto e pessoas experientes perceberão a tentativa de contornar o sistema. O próprio identificador também perceberá que o texto foi trabalhado, mesmo que tenha sido criado por uma rede neural.

Como aumentar a originalidade do texto antes da verificação

Se você deseja melhorar a originalidade e a autenticidade do texto antes da verificação pelo detector, é necessário fazer o seguinte:

adicione ao texto elementos que o tornem mais vivo. Você pode complementá-lo com exemplos, adicionar seu estilo pessoal e até mesmo humor, se for apropriado;

não use uma rede neural para gerar texto. Se você ainda assim decidir usá-la, é melhor considerá-la como uma ferramenta auxiliar. Mas preste atenção também aos fatos e à veracidade dos dados, pois ela pode inventar informações;

releia o texto escrito em voz alta. Se ele soar como você o sente, as chances de obter um excelente resultado na verificação são altas;

experimente citações, dados reais e construções não padronizadas. O gerador foi criado com base em exemplos específicos, por isso apresenta resultados padrão e muito automatizados. Portanto, se houver mais momentos únicos, o detector apresentará um bom resultado.

No geral, a criação de um texto que será percebido pelo identificador como humano deve ser responsabilidade exclusiva do autor. Você pode ter um estilo original que a rede neural não será capaz de reproduzir. E com a abordagem correta para a criação de conteúdo, você pode obter um texto original que não será exibido no mecanismo de pesquisa como automatizado.