“Ponto de Mutação” é o primeiro filme do mês no CDCC

Crédito: Divulgação

Cineclube CDCC exibe o filme Ponto de Mutação, neste sábado, 8, às 20h. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227. Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

Para a programação do mês de março, o Cineclube CDCC separou uma seleção de filmes com uma característica em comum: as diferentes representações da ciência no cinema. Teremos em exibição obras de aventura pré-histórica, discussões profundas de física quântica, engenharia genética e odisseias espaciais; explorando muito a ficção

científica, que nos permite imaginar como as mudanças provocadas pela ciência nos afetam. O Cineclube CDCC convida todos a experimentarem esta programação especial que promete fritar a cabeça.

PONTO DE MUTAÇÃO

Mindwalk, EUA, 1990, Drama, 112 minutos

Direção: Bernt Amadeus Capra

Elenco: Liv Ullmann, Sam Waterson, John Heard, Ione Skye

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: Livre

Áudio original em inglês, com legendas em português

Sinopse: Um diálogo entre um político, um poeta e uma cientista sobre teoria e pensamento de sistemas, mecânica quântica, física de partículas, problemas políticos e sociais, bem como possíveis soluções para estes últimos.

Leia Também