Política de Bônus da Empresa BetOn

Uma das vantagens da popular casa de apostas e cassino online é a ampla variedade de ofertas de bônus. Diversas recompensas são projetadas tanto para novos jogadores quanto para clientes regulares. Neste artigo, explicaremos as promoções desenvolvidas pelos criadores da plataforma e as condições necessárias para receber os bônus.

Oferta Promocional de Boas-Vindas

Logo após o registro, todos os novos clientes da plataforma de apostas internacional e do cassino online têm direito a um bônus de boas-vindas. Os jogadores podem criar uma conta a partir dos 18 anos. Abrir uma conta é rápido e fácil, sem exigir uma grande quantidade de informações pessoais. Basta escolher um nome de usuário, fornecer um endereço de e-mail e definir uma senha.

Após a criação de um perfil de jogo, os clientes da BetOn têm duas semanas para cumprir as seguintes condições da oferta de bônus de boas-vindas:

Depositar um mínimo de €10 na conta. Realizar uma aposta em um evento esportivo com odds de no mínimo 2, com um valor mínimo de aposta de €15. Uma aposta gratuita de €10 é creditada na conta de bônus do jogador.

A aposta gratuita deve ser ativada em um cupom para um evento esportivo com odds de pelo menos 1.8. Se a aposta for bem-sucedida, o usuário recebe automaticamente o lucro líquido em sua conta principal. O dinheiro não precisa ser apostado e pode ser sacado ou usado para fazer outras apostas sem restrições.

Bônus de Boas-Vindas no Cassino

A oferta de bônus inicial na empresa não é apenas destinada a apostadores, mas também a jogadores de cassino. Após o registro, entusiastas de entretenimento de jogos de azar precisam depositar um mínimo de €10 para participar da promoção.

O bônus da empresa de apostas é igual ao valor depositado. O tamanho máximo da recompensa é de €150. Além disso, os jogadores recebem 50 rodadas grátis que podem ser usadas em slots. Para transferir fundos da conta de bônus para o saldo principal, os jogadores precisam apostar o bônus recebido 35 vezes.

O prazo para cumprir o requisito de aposta é de 21 dias após o bônus ser creditado na conta. Recompensas adicionais de boas-vindas para jogadores de cassino são fornecidas ao fazer segundo e terceiro depósitos de €20 cada. Nesse caso, o cassino online oferece mais 50 rodadas grátis.

Programa de Fidelidade

Jogadores regulares têm acesso aos benefícios do programa de fidelidade, que consiste em sete níveis. Cada vez que um usuário atinge um novo nível, ele recebe privilégios adicionais. Quanto maior o nível no programa de fidelidade, menores são os requisitos de aposta para os bônus creditados.

Por exemplo, enquanto o primeiro nível requer que os fundos do bônus sejam apostados 35 vezes, o sétimo nível máximo requer apenas um requisito de aposta de 15 vezes. A partir do quinto nível do programa de fidelidade, os clientes recebem um bônus em todos os depósitos feitos e um cashback exclusivo.

No sétimo nível máximo do programa de fidelidade, os jogadores têm acesso a uma oferta exclusiva - um bônus em dinheiro de €100 em sua conta.

Promoção para Fãs de Acumuladores

Fãs de apostas esportivas recebem ganhos adicionais para cada acumulador bem-sucedido. Essa oferta de bônus contínua está disponível tanto para novos jogadores quanto para clientes regulares. Para participar da promoção, os usuários precisam criar acumuladores com um mínimo de quatro eventos. As odds de cada mercado adicionado ao cupom devem ser de pelo menos 1.5.

Quando o acumulador é vencedor, o usuário recebe um bônus em sua conta. O tamanho da recompensa é um percentual dos ganhos. O bônus mínimo é de 4% para um acumulador de quatro jogos, e a recompensa máxima é de 77% dos ganhos para um acumulador de 15 jogos.

