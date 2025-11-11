(16) 99963-6036
PLOC Xperience promete reviver os anos 80 em São Carlos nesta sexta-feira (14)

11 Nov 2025 - 10h16Por Da redação
Banda Doce Veneno - Crédito: divulgação Banda Doce Veneno - Crédito: divulgação

A Liberty Music Hall, em São Carlos, será palco de uma viagem no tempo nesta sexta-feira, 14 de novembro, com a realização da PLOC Xperience – Rota 80, evento que promete embalar o público com os maiores sucessos da década de 1980. A noite contará com a participação especial da banda Doce Veneno e do DJ Marcos Davilla, em uma celebração nostálgica repleta de música, dança e boas lembranças.

Com início às 19h30, o evento convida o público a reviver a era das discotecas, das baladas flashback e dos grandes clássicos nacionais e internacionais. A produção é assinada pela SP2 Produções, que garante uma estrutura de som, luz e ambientação pensada para transportar os participantes diretamente para o clima dos anos 80.

Os ingressos e reservas de mesas já estão disponíveis pelo WhatsApp (16) 98170-7575, nas redes sociais da SP2 Produções ou pelo site www.sp2producoes.com.br.

 Local: Liberty Music Hall – Rua Conde do Pinhal, 2919, Centro, São Carlos/SP
Data: 14 de novembro de 2025
Horário: a partir das 19h30

