"Playground da Peppa Pig" começa no Shopping Iguatemi em São Carlos

Crédito: Imagem Ilustrativa

A partir desta sexta-feira (10) até 2 de fevereiro, a criançada terá razões de sobra para aproveitar o período de férias escolares no Iguatemi São Carlos. É que o shopping receberá na praça de eventos o “Playground da Peppa Pig”, que, além da casa da Peppa, terá diversas outras atividades que têm tudo para agradar e entreter os pequenos.

Sucesso absoluto entre as crianças, outros personagens da série animada exibida no canal Discovery Kids, como Mamãe e Papai Pig e George, irmão da porquinha, também farão parte da atração, que está montada em um área de cerca de 240 metros quadrados e funcionará das 14h às 20 horas.

Na casa da Peppa, as crianças poderão conhecer onde a porquinha mora com sua família, além de viver experiências como visitar seu quarto e escalar um labirinto vertical que acaba em uma descida por um escorregador. Em um simulador, as crianças também poderão fazer uma viagem junto com a família da Peppa.

O carro do Papai Pig estará estacionado ao lado da casa e no jardim será possível brincar no Balanço de Dinossauro, brinquedo preferido do George.

Outra atração do Playground é o Trenzinho da Peppa, onde os convidados poderão entrar em um circuito de jogos dentro dos vagões com atividades que incluem enigmas, jogos de memória, piscina de bolinhas e obstáculos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também