Planeta Marte será tema da próxima Sessão Astronomia

Crédito: Divulgação

"O que sabemos sobre Marte?". Esse é o título da próxima Sessão Astronomia, e é a pergunta a ser respondida durante o encontro. A palestrante será Isadora Parillo, da equipe do Observatório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP). A atividade acontece no sábado, 2, às 19h e é gratuita.

Sinopse da palestra

Você sabia que o maior vulcão do Sistema Solar está em Marte? Nessa palestra, o planeta Marte será abordado de uma forma geral. São características como: tamanho, formações da superfície, estrutura interna, existência de campo magnético e satélites, além da descrição do estudo e observação do planeta ao longo da História.

Sobre a imagem: Utopia Planitia”, uma das maiores bacias de impacto existentes em Marte. Crédito: https://images.nasa.gov/details/PIA00571.

O evento acontecerá no anfiteatro do Observatório, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Leia Também