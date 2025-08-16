(16) 99963-6036
Pista de Skate do Santa Felícia recebe 4ª edição do Festival Hip Hop Salva neste sábado

16 Ago 2025 - 08h38Por Da redação
Festivel Hip Hop - Crédito: divulgação Festivel Hip Hop - Crédito: divulgação

A Pista de Skate do bairro Santa Felícia, em São Carlos, é palco, neste sábado (16), a partir das 13h30, da 4ª edição do Festival Hip Hop Salva “Viver & Sonhar”. Considerado um dos maiores encontros de Hip Hop da região, o evento é promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e já impactou mais de 3 mil pessoas nas edições anteriores.

A programação reúne apresentações de Clara Lima, Nego Max, Nega MC (com participação de Sara Donato), Carlinho e Excuridão, além da campeã do concurso de artistas, Luh do Click. Também será realizada a tradicional batalha de rima H2S, com MCs de destaque nacional, como WinniT e WM, e 14 competidores classificados em seletivas regionais, ao som do DJ DoLeme.

O público poderá acompanhar ainda discotecagens de Sound Sisters e Lincoln Rossi, batalhas de breaking e um concurso de manobras de skate (best trick) nas categorias masculina e feminina. A Feira da Economia Solidária marca presença com alimentação e artesanato, incentivando a produção local.

Criado em 2018 como resposta cultural à violência policial contra a juventude preta e periférica, o Hip Hop Salva promove os cinco elementos do Hip Hop — MC, DJ, Breaking, Graffiti e Conhecimento — por meio de oficinas, shows, batalhas e ocupações culturais gratuitas. Desde então, já envolveu mais de 450 participantes em oficinas, garantiu remuneração a todos os artistas e gerou oportunidades de trabalho para a cena cultural local.

