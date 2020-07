Pedro Vitor e Mariana realizam live sertaneja em prol da pediatria da Santa Casa

Crédito: Divulgação

A dupla Pedro Vitor e Mariana preparou uma Live Sertaneja para esta quinta-feira, 16, às 20h, no Facebook dos músicos.

Os irmãos têm quase 16 anos de carreira. Incentivados pela família, cresceram ouvindo moda sertaneja e participando de rodas de viola dentro de casa. A dupla já participou de vários concursos em rádios. Além de shows e participações junto com artistas consagrados do cenário sertanejo como Daniel, Leonardo, Chrystian & Ralf, Matogrosso & Mathias, entre outros. Para solidificar ainda mais o amor pela música, em 2017, a dupla gravou o primeiro DVD, intitulado "Nosso Sonho”.

Para ajudar a Santa Casa neste momento de pandemia, a dupla resolveu organizar uma Live e destinar todo o valor arrecado para a Pediatria.

“Decidimos desta vez prestigiar aqueles que são nosso futuro e que também são atendidos pela Santa Casa de São Carlos, a Ala Pediátrica. Devemos zelar pelo bom atendimento das nossas crianças. Prestigiem nossa Live e contribuam”, afirma Mariana.

“Essa Live será muito especial. Faremos com muito carinho e com pensamento positivo para que esse momento difícil passe logo. Esperamos que essa ajuda possa contribuir para o tratamento das crianças que precisam passar pela Pediatria”, comenta o músico Pedro Vitor.

De acordo com a Coordenadora de Enfermagem da Pediatria, Michela Pereira da Silva, o valor arrecadado na live vai ajudar a Pediatria na compra de equipamentos, para tornar o atendimento das crianças mais humanizado. Dentre os itens de maior urgência, estão a cadeira de rodas específica para crianças, o termômetro digital com infravermelho (que mede a temperatura em segundos sem ter contato direto com a pele), o oxímetro de pulso portátil (usado para medir a saturação de oxigênio no sangue e verificar os batimentos cardíacos), o esfigmomanômetro apropriado para aferir a pressão arterial e o estetoscópio (usado para ouvir os sons respiratórios e cardíacos). No total, o custo desses itens gira em torno de R$ 5.600,00. “Esses equipamentos na vão contribuir para oferecer uma melhor assistência às crianças, proporcionando qualidade e, principalmente, mais segurança do paciente”, explica a Coordenadora.

SERVIÇO

PEDRO VITOR E MARIANA – LIVE EM PROL DA PEDIATRIA

DATA: 16 DE JULHO

HORÁRIO: 20H

ONDE: FACEBOOK PEDRO VITOR E MARIANA

COMO CONTRIBUIR: É SÓ USAR O QR CODE DISPONÍVEL NA PÁGINA DA DUPLA SERTANEJA

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também