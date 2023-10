Pedala Criança promete agitar São Carlos no feriado de quinta-feira, 12

Qualidade de vida e solidariedade: evento irá arrecadar brinquedos no Parque do Kartódromo - Crédito: Divulgação

A quinta-feira, 12, feriado nacional dedicado às crianças e a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, promete ser intenso e cheio de energia.

A partir das 8h (a concentração começa às 7h), no Parque do Kartódromo, no Jardim Paulistano, será realizada a 5ª edição do Pedala Criança, com muitas atividades gratuitas para os pequenos são-carlenses (de todas as idades).

O evento será ainda solidário, pois todos os participantes são convidados a doar um brinquedo novo ou usado (neste caso, em boas condições). Assim, irá ganhar uma pulseira numerada no dia do evento e irá concorrer a uma bicicleta aro 29 e muitos outros brindes.

No dia do evento, como atração, ciclistas da equipe Pedala São Carlos Racing estarão girando no Kartódromo durante oito horas ininterruptas. Além disso, as crianças poderão se divertir em brinquedos infláveis como pula-pula, cama elástica, escorregador, pipoca e algodão doce. Terá ainda arte em balão e pintura facial (das 8h às 12h).

Neste dia, grupo de pedais com outros praticantes de São Carlos, sairão e retornarão ao kartódromo durante todo o dia. Por fim, terá pedalada e caminhada para as crianças e pais a partir das 9h30. Já o sorteio da bicicleta e dos brindes ocorre a partir das 15h (ao vivo na página Instagram Coxinha Do Pedala, válido presencial ou carência de 10 minutos para ligar comprovando o ganhador).

Mais informações sobre pontos de inscrições, arrecadações e trocas pela pulseira. Nas redes sociais do Pedala São Carlos, Instagram e Facebook. A arrecadação de brinquedos serão doadas no 5° Pedala & Repassa no Natal das Crianças 2023.

