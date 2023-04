Peça teatral infantil ensina a importância de preservar a natureza

A peça infantil Para Sempre Meio Ambiente busca incentivar as crianças a refletirem sobre o meio ambiente e os cuidados necessários com a natureza. As duas apresentações da peça, com sessões às 08h e 13h30, serão realizadas em São Carlos (SP), no dia 12 de abril, na EMEB "Antonio Stella Moruzzi". A caravana também conta com oficinas criativas que vão ocorrer às 08h50 e 14h20.

A produção conta a história de Terra Linda, uma pequena cidade onde todos preservam a natureza. Neste lugar, Clara e seus amiguinhos da floresta, o Macaco Sagui e a Arara, brincam sob a árvore Jacarandá Azul, quando descobrem que a floresta está em perigo de desmatamento. Junto com o público, vão precisar salvar a floresta e ensinar lições valiosas de como preservar a fauna e a flora.

O projeto Para Sempre Meio Ambiente conta com 12 apresentações da peça infantil, além de 12 oficinas de artes cênicas de iniciação teatral, por meio de uma linguagem informal e lúdica, que leva o público a refletir sobre os cuidados com o meio ambiente, a reciclagem, a preservação da água e do ar e a importância de evitar queimadas.

Segundo dados levantados pelo MapBiomas para o Relatório Anual de Desmatamento no Brasil (RAD), em 2021, o Brasil perdeu 1,65 milhões de hectares em cobertura de vegetação nativa, a taxa representa um aumento de 20% em relação ao desmatado em 2020. Além disso, a Amazônia foi o bioma com mais desmatamentos, tendo 59% da área desmatada no país em 2021, com 977 mil hectares desmatados no ano.

Essa é a primeira edição do Projeto Para Sempre Meio Ambiente, que já passou pelas cidades Francisco Morato, Mogi das Cruzes, Mococa, Cotia, São José do Rio Preto, Guaraci, Américo de Campos, Álvares Florence, Jardinópolis, Cândido Rodrigues, Lins, Getulina e Andradina (todas em São Paulo), Maringá (PR) e Alvorada de Minas (MG), contemplando mais de 9.000 crianças.

O projeto “Para Sempre Meio Ambiente” é uma realização do Ministério da Cultura, com produção da Sancell.

“Apoiar projetos como esse é uma forma de reforçar nosso compromisso com o desenvolvimento socioeconômico e com os desafios ambientais globais, por meio de iniciativas que visem à educação e à cidadania consciente”, afirma Ana Carolina David, gerente de comunicação, sustentabilidade e relações institucionais da ISA CTEEP.

Para Sempre Meio Ambiente em São Carlos - SP

Data: 12/04 - 08h00 e 13h30

Local: EMEB "Antonio Stella Moruzzi" ruaTeotônio Viléla, 501 - Jardim São Rafael

