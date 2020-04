Passeio São Carlos realiza live Passinhos do Flashback

Crédito: Divulgação

Para quem gosta de relembrar os velhos tempos e se encanta com os ritmos das décadas de 70, 80 e 90, o Passeio São Carlos tem uma surpresa para você: O Passinhos do Flashback está de volta.

Dessa vez, o evento será realizado por meio de uma transmissão ao vivo pela página do Passeio no Facebook. Não perca a oportunidade de curtir esse evento, que reuniu tantas pessoas, do conforto do seu lar.

O som fica por conta do DJ Edy e os passos de dança por conta do professor Anderson Chá! É nesse próximo domingo, 03/05, das 16h às 18h, na página do Facebook do Passeio São Carlos. Estão todos convidados.

Passeio São Carlos. Seu Passeio cada dia mais completo.

Passinhos do Flashback On-line, 03/05 das 16h às 18h, na página do Passeio São Carlos no Facebook.

