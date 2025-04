Páscoa no Shopping Iguatemi São Carlos tem oficinas infantis

Crédito: Divulgação

O Shopping Iguatemi São Carlos preparou uma programação especial para celebrar a Páscoa com toda a família. As Oficinas Gourmet de Ovinhos de Chocolate acontecem nos dias 18, 19 e 20 de abril e vão encantar as crianças com uma experiência divertida e saborosa.

A oficina será realizada na rotatória da Riachuelo, com sessões gratuitas às 14h, 15h, 16h e 17h. As inscrições são feitas no local e por ordem de chegada. Na atividade, as crianças poderão montar seus próprios ovinhos e levá-los para casa ou saboreá-los na hora.

A programação de Páscoa no Shopping Iguatemi São Carlos teve início no dia 13 de abril, com a divertida visita da Coelha da Páscoa e Caça aos Chocolates. Os pequenos seguiram pistas espalhadas pelo shopping e ganharam bombons.

Serviço

Oficina Gourmet – Ovinhos de Chocolate

Dias: 18, 19 e 20 de abril

Sessões às 14h, 15h, 16h e 17h

Local: Rotatória da Riachuelo

Importante: Inscrições gratuitas no local, por ordem de chegada, de acordo com disponibilidade.

A programação está sujeita a alterações. Para conferir atualizações, acompanhe o cronograma completo no nosso site e redes sociais.

Horário de funcionamento do Shopping Iguatemi São Carlos no Feriado prolongado

18/04 - Sexta-feira - Sexta-feira Santa

Alimentação e lazer: 11h às 22h

Demais lojas: 12h às 20h (facultativo das 11h às 22h)

21/04 – Segunda-feira - Tiradentes

Alimentação e lazer: 11h às 22h

Demais lojas: 12h às 20h (facultativo das 11h às 22h)

