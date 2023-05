Parque Ecológico realiza caminhada da lua cheia

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna” realiza na próxima sexta-feira, 5 a caminhada da lua cheia, passeio de cerca de três horas pelo circuito ‘Y’, área de preservação de fauna e flora nativa.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na administração do Parque Ecológico. Para se inscrever basta levar um cobertor novo ou usado, desde que esteja limpo e em bom estado. Toda arrecadação será repassada para o Fundo Social de Solidariedade. As vagas são limitadas.

O objetivo do passeio é apreciar a natureza sob a luz do luar, observar as atividades dos animais de hábitos noturnos, sons e cheiros.

O Parque Ecológico está localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena, km 2. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail pq.ecosc@saocarlos.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3361-2429 e 3361-4456.

