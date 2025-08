Parque Ecológico promove caminhada noturna para observação de corujas no Cerrado

O Parque Ecológico de São Carlos realiza nesta sexta-feira (8) a “Caminhada da Coruja no Circuito Y de Preservação do Cerrado”, atividade que integra o Programa de Educação Ambiental da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal. O objetivo é sensibilizar o público sobre a importância da conservação da fauna e flora do Cerrado, com destaque para as corujas, símbolo da semana de conscientização dedicada à espécie.

A caminhada será conduzida pela equipe do parque e oferecerá aos participantes a oportunidade de observar corujas e outros animais de hábitos noturnos, como o lobo-guará, cachorro-do-mato e serpentes, conforme as condições da trilha. “A caminhada é uma oportunidade de aproximar as pessoas da natureza e promover boas práticas de preservação ambiental”, destaca Rebecca Greco Barbosa, diretora do Departamento de Gestão e Cuidado do Parque.

Com percurso de aproximadamente 6 km, a atividade terá início às 19h30, com concentração ao lado do recinto do Jacaré de Papo Amarelo. A previsão de encerramento é às 21h30.

As inscrições estão abertas até as 12h desta sexta-feira (8) exclusivamente pela plataforma Sympla, através do link: sympla.com.br/evento/caminhada-da-coruja-no-circuito-y-de-preservaCAo/3065600. A taxa de participação é de R$ 20,00, e o número de vagas é limitado a 20 pessoas.

A atividade é destinada a maiores de 10 anos, sendo que menores de 18 devem estar acompanhados por um responsável também inscrito. Para a segurança dos participantes, é obrigatório o uso de calça comprida e sapato fechado. É proibido participar com chinelos, sandálias, bermudas, saias ou vestidos. Também não será permitido se afastar do grupo durante o trajeto, que ocorre em área de Cerrado com presença de animais silvestres.

O Parque Ecológico de São Carlos está localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena, Km 2.

