Parque Ecológico e outras instituições de conservação ambiental oferecem curso virtual

Crédito: Divulgação

Diante do momento grave de pandemia que o país enfrenta, instituições que trabalham em prol da conservação e da educação não formal, decidiram unir forças para realizar um curso de férias com programação educativa e diversificada, direcionada às crianças e jovens.

Pensando nisso, a equipe de educação ambiental do Zoológico de Bauru, propôs um projeto online aos Zoos e Aquários do Brasil, entre eles o Parque Ecológico de São Carlos. “O momento requer a união dos educadores na criação de ações que realmente sejam significativas na formação das crianças, comenta a bióloga do Zoológico de Bauru, Samantha Bittencourt”.

Ao todo 19 instituições uniram-se para elaborar o Curso sendo elas: Parque Zoológico Municipal de Bauru (SP), Parque Ecológico de São Carlos (SP), Instituto de Conservação de Animais Silvestres (SP), FuBá Educação Ambiental (SP), Museu do Dante (SP), Centro de Educação Ambiental do Zoológico Municipal Doutor Belírio Guimarães Brandão de Garça (SP), Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Sorocaba – SP (através do Zoológico de Sorocaba e do Parque Água Vermelha), BioParque do Rio (RJ), Parque de Educação Ambiental Arca de Noah (RJ), Parque Zoobotânico Municipal Doutor Mário Frota (MG), Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (MG), Zoológico Municipal de Curitiba (PR), ONG R3 Animal (SC), Zoo Pomerode (SC), Zoo Botânico de Brusque (SC), Complexo Ambiental Cyro Gevaerd (SC), Zoológico Municipal de Canoas (RS), Prefeitura de Sapucaia do Sul (RS).

Todas as atividades serão postadas na Fanpage, www.facebook.com.br/CursodeFériasdeEducaçãoAmbiental criada para o curso de férias e compartilhadas nas mídias sociais das instituições participantes, além de também serem disponibilizadas para as escolas utilizarem de maneira curricular ou extracurricular no período teoricamente de férias ou durante o ano letivo.

“Espera-se que com a união das instituições, seja amplo o alcance das atividades, já que a diversidade de conhecimento oferecido oportuniza novos aprendizados, tanto para as crianças e jovens, quanto para os educadores que realizarão uma grande troca de conhecimento”, ressalta Samantha Bittencourt.

O Curso de Férias será o “start” da Campanha Anual para Conservação realizada pela Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil - AZAB, que segundo a coordenadora do Comitê de Educação da AZAB, Samanta Campos da Silva e Chefe do Parque Ecológico de São Carlos, para este ano de 2020 e 2021, o tema é “Somos Todos Primatas”.

A campanha tem o objetivo de difundir informações sobre os primatas e seu papel ecológico e sua vulnerabilidade, despertando a empatia e a sensibilização, pelo fato de várias espécies ameaçadas de extinção serem endêmicas do Brasil, ou seja, não ocorrem em nenhum outro lugar do Mundo, além do Brasil ser um país megadiverso, com aproximadamente 150 espécies de primatas. “Cerca de 40% das espécies de primatas brasileiros se encontram ameaçados de extinção e na lista dos 25 primatas mais ameaçados do Mundo, o Parque Ecológico de São Carlos, abriga as espécies: Bugio Ruivo (Alouatta guariba) e Sauim de Coleira (Saguinus bicolor), além de abrigar outras espécies que também encontram-se ameaçadas e fazem parte do Programa de Manejo ex situ de Espécies Ameaçadas (AZAB/MMA/ICMBio), como o Macaco Aranha de Testa Branca (Ateles marginatus) e o Mico Leão de Cara Dourada (Leontopithecus chrysomelas)”, complementa a Bióloga e Educadora Ambiental do Parque Ecológico de São Carlos, Mirla Mayara C. C. Gomes.

Confira a programação completa do curso de férias em todas as instituições:

01/07- Quarta

Instituição: Fundação Ecológica e Zoobotânica de Brusque (SC)

Título: “Brinque com o bugio”

Público – alvo: A partir de 8 anos

Objetivo: Conhecer e aprender sobre as características e particularidades do bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans); - Estimular a concentração e o desenvolvimento da coordenação motora da criança.

Recurso didático: Por meio de vídeo explicativo apresentar as características do bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans) e propor a confecção de origami de primata para brincar em casa.

03/07- Sexta

Instituição: Complexo Ambiental Cyro Gevaerd (SC)

Título: “A Grande Família dos Caranguejeiros”

Público – alvo: Para todas as idades

Objetivo: Conhecer a vida e o comportamento familiar da espécie de macacos caranguejeiros (Macaca fascicularis) finalizando com uma atividade divertida de dança que tem o propósito de reunir todos os integrantes da família.

Recurso didático: Vídeo sobre as características dos macacos caranguejeiros, no final será apresentado/ensinado uma coreografia de dança.

05/07- Domingo

Instituição: Parque Ecológico de São Carlos/ ICAS / FUBÁ (SP)

Título: “E agora? Como atravessar essa rodovia?” – Origami dos animais que vivem perto das rodovias

Público – alvo: 9 a 10 anos

Objetivo: Trabalhar a problemática das colisões entre humanos e animais de forma lúdica, por meio de contação de histórias e da confecção de origamis dos animais.

Recurso didático: Construção de Origami.

08/07- Quarta

Instituição: BioParque Rio (RJ)

Título: Primatas do Brasil

Público – alvo: Todas as idades

Objetivo: Apresentar primatas característicos do país, principalmente da mata atlântica, suas curiosidades, aspectos de conservação da espécie e produção de desenhos pelas famílias participantes.

Recurso didático: Atividade “Quiz”

09/07- Quinta

Instituição: Parque da Água Vermelha e Zoológico de Sorocaba (SP)

Título: Qual macaco sou eu?

Público – alvo: a partir de 6 anos

Objetivo: Conhecer algumas espécies brasileiras de primatas que vivem no zoo (sauim-de-coleira, muriqui-do-sul, sagui-do-tufo-preto, macaco-prego-do-peito-amarelo, bugio-preto) por meio de suas características gerais (biologia, ecologia e curiosidades), gerando identificação com as mesmas.

Recurso didático: Buzzfeed (atividade estilo “Quiz”)

10/07- Sexta

Instituição: Parque da Água Vermelha e Zoológico de Sorocaba (SP)

Título: Que macaco será que fez a coisa?

Público – alvo: a partir de 4 anos

Objetivo: Conhecer a alimentação, em vida livre e no zoológico, de dois primatas nativos de Sorocaba e região (macaco-prego e bugio), destacando a importância das áreas verdes e naturais para a conservação da fauna local.

Recurso didático: Vídeo investigativo com direito a visita ao setor de nutrição para descobrir curiosidades sobre os primatas.

12/07- Domingo

Instituição: Parque Zoológico Municipal de Bauru (SP)

Título: As aventuras do Macaco-Aranha

Público – alvo: a partir de 4 anos

Objetivo: Despertar a curiosidade de crianças e oferecer conhecimento sobre o macaco aranha.

Recurso didático: Contação de histórias com fantoches e cartilha de atividades sobre os primatas para ser impressas.

13/07- Segunda

Instituição: Zoo Pomerode (SC)

Título: Conversando sobre Primatas

Público – alvo: Todas as idades

Objetivo: Mostrar a diversidade de espécies de primatas; Explicar a importância deste grupo de animais; Informar as funções do zoológico.

Recurso didático: Contação de história com fantoches.

15/07- Quarta

Instituição: Zoológico de Varginha (MG)

Título: Cada macaco no seu galho

Público – alvo: A partir de 6 anos

Objetivo: Apresentar a diversidade de primatas brasileiros; Sensibilizar, através da arte, o despertar da consciência para a conservação dos primatas e da fauna e flora brasileiras.

Recurso didático: Vídeo aula.

16/07- Quinta

Instituição: Prefeitura de Sapucaia do Sul (RS)

Título: “Cacá lê para você! Quer ouvir uma história?”

Público – alvo: a partir de 4 anos

Objetivo: Sensibilizar os participantes quanto à importância do Mico-leão-dourado, por ser uma espécie endêmica do Brasil, que ocorre exclusivamente na Mata Atlântica.

Recurso didático: Leitura da história e atividade motora de coreografia.

17/07- Sexta

Instituição: Centro de Educação Ambiental e Zoológico Municipal de Garça (SP)

Título: Desenhando com as sombras

Público – alvo: a partir de 5 anos

Objetivo: Estimular a criatividade e a percepção do meio ambiente usando como tema norteador o hábitat e os hábitos do Bugio (Aloutta caraya)

Recurso didático: Vídeo sobre as características do Bugio e seu habitat e oficina de desenho com sombras

Materiais necessários para oficina: Papel (sulfite ou cartolina), lápis, borracha, lápis de cor ou giz de cera para colorir. Para as sombras são necessários animais em miniatura (caso a criança não possua os animais em miniatura, será disponibilizado um molde para ser feito em papel).

19/07- Domingo

Instituição: Arca do Noah - Parque de Educação Ambiental (RJ)

Atividade 1- Aprendendo com os Saguis

Público – alvo: a partir de 3 anos

Objetivo: Mostrar como é realizado o manejo com os saguis, apresentar duas espécies de saguis e mostrar enriquecimento.

Recurso didático: Vídeos didáticos e informativos sobre as duas espécies de saguis que temos Callithrix jacchus e Callithrix penicilata.

Atividade 2 - Brigadeiro com Pimenta Rosa

Público – alvo: a partir de 12 anos

Objetivo: O sabor da aroeira, seu odor e a cor são estímulos sensoriais e provocam curiosidade, não só nos animais, mas nos humanos também. Assim, aprenderemos a fazer um delicioso brigadeiro gourmet utilizando essa especiaria, proporcionando uma deliciosa sobremesa para as férias.

Recurso didático: tutorial em vídeo de como fazer o brigadeiro, com a receita na descrição do vídeo.

Ingredientes:

• 1 lata de leite condensado

• 1 colher de sopa de manteiga

• 1 colher de chá de pimenta-rosa seca e moída (você pode encontrar em feiras, mercados, casas especializadas em ervas e produtos naturais, entre outros).

Com todos os ingredientes na panela, fogo desligado, mexer até obter uma mistura o mais homogênea possível. Ligar o fogo, em temperatura baixa e cozinhar o brigadeiro até que ele “dê o ponto” e desgrude do fundo da panela.Transferir para um recipiente untado e deixar descansar para esfriar.

Caso queira enrolar, colocar na geladeira para que fique bem firme, facilitando o trabalho. Ou comer o famoso brigadeiro de colher!Pode até usar um pouquinho da Pimenta-rosa para enfeitar o brigadeiro...

22/07- Quarta

Instituição: R3 Animal (SC)

Título: Cuxiú: o macaco que bebe água com as mãos.

Público – alvo: A partir de 6 anos

Objetivo: Apresentar a espécie Cuxiú (Chiropotes satanas) e seu papel na natureza; ressaltar as ameaças para a espécie, abordando o tráfico de animais; destacar a importância da união de todos para preservar o meio ambiente.

Recurso didático: Contação de história através de vídeo de animação com uso de imagens e desenhos.

23/07- Quinta

Instituição: Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica/Prefeitura de Belo Horizonte (MG)

Atividade 1- Título: Jogo da Memória “Macacos Ameaçados: quem é quem?”

Público – alvo: A partir de 6 anos.

Objetivo: Apresentar de maneira lúdica algumas espécies de primatas ameaçados de extinção que ocorrem no Brasil, estimulando a memorização rápida de imagens e textos.

Recurso didático: jogo da memória virtual (disponibilizado através de um link) no qual o jogador clica nas cartas e estas se viram em pares. Ao clicar em uma próxima dupla de carta as anteriores desviram e o jogador é estimulado a memorizá-las para uma próxima tentativa em formar pares iguais.

24/07- Sexta

Instituição: Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica/Prefeitura de Belo Horizonte (MG)

Atividade 2- Título: “Uma Aventura com os Primatas Brasileiros”.

Público – alvo: a partir de 09 anos

Objetivos: Apresentar os primatas brasileiros que vivem no Zoológico de Belo Horizonte, de maneira divertida. Mostrando como cada um pode contribuir para a conservação da fauna. Além de estimular a concentração e o raciocínio.

Recurso didático: vídeo com apresentação das informações sobre as espécies e quiz.

26/07- Domingo

Instituição: Parque Zoológico Municipal de Canoas (MG)

Atividade 1- Título: Proseando sobre Bugios

Objetivo: Aprender sobre a biologia dos Bugios-ruivo (Alouatta guariba clamitans).

Recurso didático: Vídeo de curiosidades sobre o bugio, passo-a-passo de uma dança puramente gaúcha de nome “Bugio” e caça palavras e pintura para download.

Público Alvo: crianças e adultos

Atividade 2-Título: Dando nome ao MACACO

Objetivo: conhecer e dar nome ao novo integrante do Zôo Canoas, uma Sagui-de-tufo-branco (Callithrix jacchus).

Desenvolvimento: vídeo contando a evolução do tratamento do animal.

Recurso didático: Convidaremos as crianças a votar em uma das opções de nome para o sagüi.

Público Alvo: Crianças de todas as idades poderão participar.

29/07- Quarta

Instituição: Zoológico Municipal de Curitiba (PR)

Título: Na trilha do Muriqui

Público – alvo: A partir de 5 anos

Objetivo: Estimular a curiosidade; Conhecer alguns conceitos importantes em conservação, Incentivar o trabalho em grupo – cooperação.

Recurso didático: Realização de um jogo tipo quiz no Centro de Educação Ambiental e tour pelo recinto dos muriquis-do-sul.

31/07- Sexta

Instituição: Museu do Dante (SP)

Título: Atividade 1 - Macaco na mão

Público – alvo: a partir de 7 anos

Objetivo: Estimular a criatividade através da pintura com as mãos, a fim de ilustrar as espécies de primatas que foram conhecidas no decorrer do curso.

Propor que as pinturas sejam enviadas por foto para a fanpage para divulgação.

Recurso didático: vídeo do passo a passo de como desenhar uma macaco utilizando o formato da mão. A gravação será feita no espaço dos dioramas do museu, onde antes do início da atividade aparecerá em forma de um pequeno tour a imagem do espaço.

Título: Atividade 2 - Somos todos primatas!

Objetivos: Apresentar através de crânios algumas semelhanças, que fazem os seres humanos e os macacos pertencerem à mesma ordem dos primatas.

Recursos didáticos: Conversa com biólogo educador e um fantoche que representará o público infantil, crânios de diversos primatas inclusive do humano, fantoche.

Público-alvo: crianças e adultos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também