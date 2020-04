Parque Ecológico de São Carlos pode ser visitado virtualmente

Crédito: Divulgação

Com ajuda da Fubá Educação Ambiental e Criatividade, startup lançada em 2015 por quatro educadoras e pesquisadoras encantadas pelo desafio de unir teoria e prática na educação ambiental e que desenvolveu um aplicativo de educação ambiental com acessibilidade para espaços de visitação, o Parque Ecológico de São Carlos “Drº Antônio Teixeira Vianna”, já pode ser conhecido de maneira virtual.

Por meio do aplicativo BoRa, desenvolvido pela Fubá, personalizado para cada espaço de visitação e que serve como guia pessoal em zoológicos, trilhas, áreas protegidas, aquários, parques urbanos, praças e museus sem precisar de conexão com a internet, as pessoas poderão conhecer os 90 recintos e 700 animais que hoje vivem no Parque de São Carlos.

O Parque Ecológico também é especializado no manejo de fauna da América do Sul, em especial na reprodução de espécies em extinção como mico leão dourado e urso de óculos.

Fernando Magnani, diretor do Departamento de Proteção e Defesa Animal da Secretaria de Serviços Públicos, lembra que devido à pandemia do novo coronavírus o Parque está fechado desde 17 de março. “Em cumprimento ao decreto nº 115 que dispõe sobre medidas de distanciamento social para evitar a transmissão da COVID-19 no município, foi preciso suspender a visitação pública, medida necessária uma vez que mais 4 mil pessoas passavam por fim de semana no Parque Ecológico, inclusive de outros municípios e estados. Portanto nesse momento a Fubá nos ajuda muito mostrando nosso trabalho virtualmente”, agradece o biólogo Magnani, lembrando que dessa forma está sendo oferecida uma experiência educativa diferenciada, interativa e acessível para todos os visitantes.

Mesmo que o espaço receba milhares de visitantes por dia, com o aplicativo BoRa cada pessoa pode ter seu guia na palma da mão e aprender durante o passeio de uma forma leve e divertida.

Acesse o site www.fubaea.com.br/bora-pesc e escolha o seu roteiro agora.

