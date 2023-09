Parque do Bicão recebe o Independência ou Rock nesta quinta-feira (7)

SIGA O SCA NO

O Parque do Bicão recebe nesta quinta-feira (7), feriado de 7 de setembro, o Independência ou Rock, que começa às 9h no Parque do Bicão (Av. Maria Consuelo Brandão Tolentino). O evento termina às 17h.

De acordo com os organizadores, o evento é solidário, já que a entrada para os espectadores será um quilo de alimento não perecível (arroz ou feijão) ou um litro de óleo ou de leite. Informações adicionais podem ser obtidas pelo fone 16 99100-3746.

Confirmaram presença no Independência ou Rock, as bandas Vinil 78 e Tem Dogs, além de convidados. Animarão ainda o dia, os DJs de São Carlos Ander Z e Alex.

Os organizadores afirmaram ainda que terá food trucks, praça de alimentação e muito mais.

