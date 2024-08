Paróquia São José promove tradicional almoço com porco no rolete

Paróquia São José - Crédito: By Chitão

A Paróquia São José, em São Carlos, prepara mais uma edição do seu tradicional almoço com porco no rolete. O evento, que acontece no dia 08 de Setembro a partir das 12h, promete reunir amigos e familiares em um ambiente agradável e com muita comida boa.

Além do saboroso porco no rolete, o cardápio completo inclui torradas com patê, salada de repolho à marinada, salada de folhas verdes, vinagrete, sobrecoxa de frango assada na mostarda, arroz, feijão gordo, farofa caseira, batata chips e um delicioso doce caseiro para finalizar a refeição. As bebidas serão vendidas à parte.

Para animar ainda mais a festa, a Paróquia contará com a apresentação musical de Giovana Vichiatto, que promete embalar o almoço com um repertório variado.

PORCO NO ROLETE

Data: 08 de Setembro, das 12h às 14h

Endereço: Rua Silvério Ignarra Sobrinho, 670 - Vila Monteiro, São Carlos/SP

Valores: R$ 50,00 por pessoa (meia entrada para crianças de 7 a 12 anos).

Informações podem ser obtidas pelo contato: (16) 3368 6044

