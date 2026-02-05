(16) 99963-6036
quinta, 05 de fevereiro de 2026
Entretenimento

Paróquia São José promove Show de Prêmios neste sábado

05 Fev 2026 - 13h40Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Bingo - Bingo -

A Paróquia São José realiza neste sábado, 7 de fevereiro, um animado Show de Prêmios, com início marcado para 18h30. O evento promete reunir a população em uma noite de confraternização, diversão e solidariedade.

Entre os prêmios principais estão R$ 2.000,00 para cartela cheia, R$ 500,00 para quina e R$ 200,00 para quatro cantos. Além das rodadas tradicionais, o público também poderá participar de rodadas extras, que acontecem a partir das 18h30, incluindo a roleta, aumentando ainda mais as chances de ganhar.

Para quem deseja participar de forma especial, a organização disponibiliza a cartela especial (azul) pelo valor de R$ 10,00. Durante todo o evento, haverá serviço de bar completo, oferecendo opções de bebidas e alimentos aos participantes.

A Paróquia São José fica localizada na rua Silvério Ignarra Sobrinho nº 670 Vila Monteiro

Informações podem ser obtidas pelo contato: (16) 3368 6044

Leia Também

São Carlos celebra a 1ª Festa de Baiano com fé, cultura e tradições afro-brasileiras
22/0210h25 - 05 Fev 2026

São Carlos celebra a 1ª Festa de Baiano com fé, cultura e tradições afro-brasileiras

Feira da Barganha movimenta o bairro Bicão neste domingo em São Carlos
Entretenimento06h04 - 05 Fev 2026

Feira da Barganha movimenta o bairro Bicão neste domingo em São Carlos

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05) para o seu signo
Entretenimento05h01 - 05 Fev 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (05) para o seu signo

Cine Araújo oferece ingressos a partir de R$ 10
Semana do Cinema06h44 - 04 Fev 2026

Cine Araújo oferece ingressos a partir de R$ 10

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/02) para o seu signo
Entretenimento05h02 - 04 Fev 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/02) para o seu signo

Últimas Notícias