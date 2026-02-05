Paróquia São José promove Show de Prêmios neste sábado

Bingo -

A Paróquia São José realiza neste sábado, 7 de fevereiro, um animado Show de Prêmios, com início marcado para 18h30. O evento promete reunir a população em uma noite de confraternização, diversão e solidariedade.

Entre os prêmios principais estão R$ 2.000,00 para cartela cheia, R$ 500,00 para quina e R$ 200,00 para quatro cantos. Além das rodadas tradicionais, o público também poderá participar de rodadas extras, que acontecem a partir das 18h30, incluindo a roleta, aumentando ainda mais as chances de ganhar.

Para quem deseja participar de forma especial, a organização disponibiliza a cartela especial (azul) pelo valor de R$ 10,00. Durante todo o evento, haverá serviço de bar completo, oferecendo opções de bebidas e alimentos aos participantes.

A Paróquia São José fica localizada na rua Silvério Ignarra Sobrinho nº 670 Vila Monteiro

Informações podem ser obtidas pelo contato: (16) 3368 6044

