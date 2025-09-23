Paróquia São José promove Almoço da Primavera em outubro

Paróquia São José - Crédito: Chitão

Depois do sucesso do Porco no Rolete, a Paróquia São José realiza mais um encontro gastronômico e cultural. No domingo, 19 de outubro de 2025, será promovido o Almoço da Primavera, das 12h às 14h.

O evento promete reunir famílias e amigos em um ambiente de confraternização, com sabores especiais, música ao vivo e acolhimento.

Cardápio variado

O almoço contará com aperitivos e entradas como torradas com patê, salada verde, vinagrete e cebolette.

No prato principal, serão servidos cubos de pernil ao molho de abacaxi, iscas de frango ao molho de quatro queijos, arroz branco, arroz primavera, salada de macarrão, feijão, farofa e batata chips. Para finalizar, haverá doce caseiro de sobremesa.

Valores e adesões

O convite custa R$ 50,00 por pessoa. Crianças de 7 a 12 anos pagam meia entrada. As bebidas serão cobradas à parte.

Música e convivência

Além da boa comida, o evento terá música ao vivo para animar a celebração. A organização ressalta que o encontro é uma oportunidade de fortalecer laços de amizade e celebrar a comunidade.

O Almoço da Primavera acontece no salão da paróquia que fica na rua Silvério Ignarra Sobrinho, s/n, Vila Monteiro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3368-6044.

