(16) 99963-6036
terça, 23 de setembro de 2025
19/10

Paróquia São José promove Almoço da Primavera em outubro

23 Set 2025 - 07h23Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Paróquia São José - Crédito: ChitãoParóquia São José - Crédito: Chitão

Depois do sucesso do Porco no Rolete, a Paróquia São José realiza mais um encontro gastronômico e cultural. No domingo, 19 de outubro de 2025, será promovido o Almoço da Primavera, das 12h às 14h.

O evento promete reunir famílias e amigos em um ambiente de confraternização, com sabores especiais, música ao vivo e acolhimento.

Cardápio variado

O almoço contará com aperitivos e entradas como torradas com patê, salada verde, vinagrete e cebolette.
No prato principal, serão servidos cubos de pernil ao molho de abacaxi, iscas de frango ao molho de quatro queijos, arroz branco, arroz primavera, salada de macarrão, feijão, farofa e batata chips. Para finalizar, haverá doce caseiro de sobremesa.

Valores e adesões

O convite custa R$ 50,00 por pessoa. Crianças de 7 a 12 anos pagam meia entrada. As bebidas serão cobradas à parte.

Música e convivência

Além da boa comida, o evento terá música ao vivo para animar a celebração. A organização ressalta que o encontro é uma oportunidade de fortalecer laços de amizade e celebrar a comunidade.

O Almoço da Primavera acontece no salão da paróquia que fica na rua Silvério Ignarra Sobrinho, s/n, Vila Monteiro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3368-6044.

Leia Também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/09) para o seu signo
Entretenimento06h05 - 23 Set 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/09) para o seu signo

Festival Cultural Edição Brasilidades movimenta fim de semana em Ibaté
Entretenimento17h49 - 22 Set 2025

Festival Cultural Edição Brasilidades movimenta fim de semana em Ibaté

Expocar São Carlos reunirá mais de 500 carros em megaevento no dia 9 de novembro
4ª Edição 09h55 - 22 Set 2025

Expocar São Carlos reunirá mais de 500 carros em megaevento no dia 9 de novembro

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje ( 22/09) para o seu signo
Entretenimento05h53 - 22 Set 2025

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje ( 22/09) para o seu signo

Horóscopo do dia: confira previsão de hoje (21/09) para o seu signo
Entretenimento06h02 - 21 Set 2025

Horóscopo do dia: confira previsão de hoje (21/09) para o seu signo

Últimas Notícias