Paróquia São João Paulo II promove Jantar Italiano beneficente neste sábado

No próximo sábado, dia 23, a Paróquia São João Paulo II, localizada no Jardim Embaré, realiza um Jantar Italiano beneficente com música ao vivo.

O evento tem como objetivo arrecadar fundos para as obras sociais e estruturais da paróquia, oferecendo uma noite especial de gastronomia e entretenimento para a comunidade.

A cozinha ficará sob o comando do renomado chef Guilherme Diniz, que preparará pratos tradicionais da culinária italiana. Já a animação musical será conduzida pelo cantor Vinicius Dotoli, garantindo um clima festivo e acolhedor.

As adesões estão disponíveis de forma limitada e podem ser adquiridas online pelo WhatsApp (16) 4042-0200 ou diretamente na secretaria paroquial.

Local: Paróquia São João Paulo II – Rua Fortunato Dovigo, 520 – Jardim Embaré

Informações: (16) 4042-0200

