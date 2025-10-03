(16) 99963-6036
Paróquia São Domingos Sávio realiza tradicional porco no rolete neste domingo (5)

03 Out 2025 - 09h14Por Da redação
A Paróquia São Domingos Sávio promove neste domingo (5) um almoço especial com porco no rolete, a partir das 12h, em sua sede localizada na Rua José Carlos Gonçalves Neto, 151.

O cardápio inclui arroz, feijão gordo, linguiça assada, farofa, saladas e vinagrete, além da atração principal, o porco no rolete. O valor do convite é de R$ 55,00 por pessoa.

Para animar ainda mais o encontro, haverá música ao vivo com o grupo Santus Moraes, que promete embalar o almoço com o show “Um Brinde à Alegria”.

Reservas podem ser feitas pelo telefone (16) 3416-3674.

