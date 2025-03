Paróquia São Domingos Sávio realiza Bingão Especial da Festa do Padroeiro

Compartilhar no facebook

A comunidade da Paróquia São Domingos Sávio já está em contagem regressiva para o Bingão Especial da Festa do Padroeiro, que será realizado no próximo sábado, 15 de março, a partir das 19h30, no salão de festas da igreja.

Os participantes poderão concorrer a três prêmios de R$ 500,00 cada, garantindo muita emoção e diversão. As cartelas estão sendo vendidas pelo valor de R$ 15,00.

Além do bingo, o evento contará com serviço de bar, proporcionando um ambiente agradável para toda a família.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (16) 3416-3674.

