Entretenimento

Paróquia São Domingos Sávio realiza Bingão de Primavera nesta sexta

11 Set 2025 - 19h05Por Jessica Carvalho R.
A Paróquia São Domingos Sávio realiza, nesta sexta-feira (12), a partir das 19h, o tradicional Bingão de Primavera, evento que já faz parte do calendário comunitário e promete reunir famílias e amigos em uma noite de lazer, prêmios e confraternização.

O encontro acontecerá no salão de festas da paróquia, com cartelas vendidas a R$ 15,00. Entre os prêmios, destaca-se a cartela especial, no valor de R$ 1.500,00, que deve atrair ainda mais participantes.

Além da diversão do bingo, o público poderá aproveitar o serviço de bar completo, com diversas opções de comidas e bebidas ao longo da noite. A organização destaca que a iniciativa busca fortalecer os laços comunitários e contribuir para as atividades da paróquia.

O evento é aberto a toda a população. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3416-3674.

