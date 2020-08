Paróquia São Domingos Sávio fará live em comemoração ao Dia dos Pais

Crédito: Divulgação

Com o objetivo de angariar recursos e comemorar o Dia dos Pais, a Paróquia São Domingos Sávio em parceria com a Comissão Paixão Sertaneja, MultSport, Pinatti Eletro e São Carlos Agora fará um lindo evento com almoço beneficente, onde o porco no rolete será o carro chefe do almoço e várias atrações sertanejas estarão participando de uma live solidária.

Com as atrações, Alex Moraes e Hilton Franco, Pedro Henrique, Pedro Vítor e Mariana e Fabio Lopes e Rodrigo, o horário do almoço dos expectadores estará garantido com música boa e diversão, tudo com apresentação do locutor Moacyr Copacabana.

“Como vivemos um momento de pandemia e as famílias estarão mais em casa, faremos uma live repleta de atrações e solidariedade para animar o domingo do Dia dos Pais. A parceria com a Comissão Paixão Sertaneja, MultSport e o São Carlos Agora será uma força importante para alcançarmos nosso objetivo, angariar recursos para nossa paróquia e animar os expectadores”, finalizou Alex Moraes.

A live começa às 10h no domingo, 9, e será transmitida na página da paróquia no Facebook e também da Comissão Paixão Sertaneja, MultSport e São Carlos Agora, e também no YouTube.

