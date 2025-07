Paróquia São Bento promove "Show de Prêmios" com R$ 2 mil em sorteios

A primeira etapa acontece no dia 18 de julho, às 19h, com sorteio de R$ 1.000,00. Já a segunda será no dia 26 de julho, também às 19h, com mais R$ 1.000,00 em prêmios. Os sorteios serão realizados de forma eletrônica, e não é necessário estar presente para concorrer.

No entanto, os participantes que comparecerem presencialmente ao evento receberão uma cartela extra, dando direito a concorrer a prêmios adicionais de até R$ 300,00.

O evento será realizado na sede da paróquia, localizada na Rua João Jacintho de Oliveira, 249, em frente à Praça Ronald Golias, no bairro Cidade Aracy II.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a união da comunidade e arrecadar recursos para as atividades da paróquia. A participação é aberta a todos.

Para mais informações, entre em contato com a secretaria paroquial ou acompanhe as redes sociais da Paróquia São Bento.

A Paróquia São Bento, localizada no bairro Cidade Aracy II, em São Carlos, realizará neste mês o "Show de Prêmios", um evento com premiação total de R$ 2.000,00 distribuídos em dois sorteios eletrônicos.