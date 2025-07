Paróquia São Bento divulga programação completa da tradicional festa no Cidade Aracy

Paróquia São Bento - Crédito: Diocese

A Paróquia São Bento, localizada na Rua João Jacinto, nº 249, no bairro Aracy 2, em São Carlos, já está com tudo pronto para receber a comunidade em sua tradicional Festa de São Bento 2025. O evento será realizado durante todos os finais de semana do mês de julho, com uma programação especial que une fé, música, gastronomia e diversão para toda a família.

A festa começa no dia 4 de julho (sexta-feira), às 19h, com a famosa Noite do Pastel, momento tradicional que marca a abertura das festividades. Já no dia seguinte, 5 de julho (sábado), a Paróquia promove a primeira Quermesse completa, com barracas típicas e Show de Prêmios, a partir das 19h.

Dia do Padroeiro será celebrado em 11 de julho

O ponto alto da celebração acontece na sexta-feira, 11 de julho, quando é comemorado o Dia do Padroeiro São Bento. A programação inclui a entrega do tradicional bolo do padroeiro, além da quermesse completa e venda de pastéis. Um momento especial de devoção e confraternização para toda a comunidade.

Atrações musicais confirmadas

A festa ainda contará com apresentações musicais para animar o público:

12 de julho (sábado): show com o cantor Gustavo Vallin e Show de Prêmios, a partir das 19h

19 de julho (sábado): show com Denis, também às 19h, com Quermesse completa e Show de Prêmios

27 de julho (domingo): encerramento com Almoço Feijoada, a partir das 11h, e show da dupla Pedro Vitor e Mariana

Todas as sextas-feiras com pastel e prêmios

Durante todas as sextas-feiras do mês (4, 11, 18 e 25 de julho), a comunidade poderá participar da Noite do Pastel, sempre a partir das 19h. Nos dias 18 e 25, além da gastronomia, também haverá o esperado Show de Prêmios, que movimenta fiéis e moradores da região.

A última quermesse acontece no sábado, 26 de julho, com as tradicionais barracas, atrações e sorteios.

Serviço:

Local: Paróquia São Bento – Rua João Jacinto, 249, Aracy 2 – São Carlos (SP)

Quando: Finais de semana de julho de 2025

Entrada: Gratuita

Atrações: Noite do Pastel, quermesses, shows musicais, Show de Prêmios e feijoada

