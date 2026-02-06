Paróquia Santo Antônio realiza 2º Festival de Porções neste fim de semana

paroquiasantoantonio -

A Paróquia Santo Antônio promove, neste fim de semana, dias 06 e 07 de fevereiro, o 2º Festival de Porções, evento que promete reunir boa comida, música ao vivo e momentos de confraternização para toda a família.

A festa contará com uma grande variedade de opções gastronômicas, incluindo porções variadas, pastel, hambúrguer, espetinhos, entre outras delícias preparadas para agradar todos os paladares.

Para animar o público, o festival também terá shows ao vivo. Na sexta-feira (06), quem sobe ao palco é a Banda Brexó. Já no sábado (07), a animação fica por conta da Banda Ônnix, garantindo música e diversão durante a noite.

O evento acontece a partir das 19h, no Salão da Paróquia Santo Antônio.

