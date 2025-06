Paróquia no Santa Felícia comemora dia do santo festeiro com venda de bolos a R$ 10

Paróquia São João Batista - Crédito: Diocese

A Paróquia de São João Batista, localizada na Rua Antônio Carlos Ferraz Salles, 1315, no Jardim Santa Felícia, em São Carlos, realiza nesta terça-feira, 23 de junho, a festa de seu Padroeiro. A celebração religiosa começa com a primeira missa às 6h e prossegue com outra às 11h, encerrando a manhã. À tarde, às 15h, será realizada a Missa dos Enfermos. A programação do dia termina às 19h30, com Procissão e Missa em louvor a São João Batista.

Durante todo o dia haverá a venda do Bolo de São João ao preço de R$ 10 o pedaço. A festa, conduzida pelo Padre Júlio, conta com o apoio e o trabalho de centenas de voluntários e devotos do santo que faz aniversário hoje.

São João é conhecido como o "Santo Festeiro". Essa festividade faz parte das tradicionais comemorações das festas juninas do país, celebradas no mês de junho e marcadas por danças, pratos típicos e brincadeiras. O dia de São João é comemorado em 24 de junho para lembrar a data de nascimento de João Batista, o profeta que previu o nascimento de Jesus Cristo e faz parte do calendário da Igreja Católica.

No mês de junho também são comemorados o Dia de Santo Antônio, no dia 13, e o Dia de São Pedro, no dia 29.

HISTÓRIA DE SÃO JOÃO BATISTA

São João nasceu no dia 24 de junho, em Israel, na cidade de Aim Karim, localizada a seis quilômetros de Jerusalém. Seu pai era sacerdote e chamava-se Zacarias. Sua mãe, conhecida como Santa Isabel, era prima de Santa Maria, mãe de Jesus.

O casal não tinha filhos. Estudos indicam que, além de idosa, Santa Isabel era estéril. No entanto, um dia, o anjo Gabriel anunciou a Zacarias que teriam um filho e que ele deveria se chamar João. O acontecimento foi considerado um milagre.

São João é considerado o santo mais próximo de Cristo, pois, além de ser seu parente de sangue, foi quem batizou Jesus nas margens do Rio Jordão.

MORTE DE SÃO JOÃO BATISTA

João é lembrado como o primeiro mártir da Igreja. Segundo o Novo Testamento, o profeta denunciou a vida adúltera do rei Herodes Antipas, que se envolvera com sua ex-cunhada, Herodíades.

No aniversário de Herodes, a filha de Herodíades, Salomé, dançou de maneira tão impressionante que, admirado, o rei prometeu dar-lhe o que quisesse. Salomé, incentivada pela mãe, pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Antipas, então, ordenou a prisão do santo, que morreu decapitado na cadeia no dia 29 de agosto.

FESTA JUNINA NO BRASIL

As festas juninas eram tradições bastante populares em Portugal e Espanha e foram trazidas pelos portugueses durante a colonização, assim como outras tradições. Inicialmente, a festa era conhecida como "Festa Joanina", em referência a São João, mas, ao longo dos anos, teve o nome alterado para "festa junina", por acontecer em junho.

O crescimento da festividade aconteceu, sobretudo, no Nordeste. A festa representa gratidão aos santos pelas chuvas nas lavouras e impulsiona a economia local. As duas maiores festas juninas do Brasil duram 30 dias e são realizadas em Caruaru (PE) e Campina Grande (PB).

Nos estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba, o dia de São João é feriado. Este dia também é feriado municipal nas cidades onde o santo é padroeiro e em outras que lhe prestam homenagem.

FOGUEIRA DE SÃO JOÃO

Antes do nascimento de São João, Santa Maria perguntou a Isabel como poderia saber quando o bebê tivesse nascido. Santa Isabel respondeu que, nesse dia, acenderia uma grande fogueira para que, de longe, a prima soubesse que o menino havia vindo ao mundo. Por esse motivo, a fogueira tornou-se o símbolo principal do Dia de São João.

A PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

Horários de missa:

06h – Missa

11h – Missa

15h – Missa dos Enfermos

19h30 – Procissão e Missa

Venda de bolo durante todo o dia: R$ 10 o pedaço

