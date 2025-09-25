Paróquia de São Nicolau comemora Festa do Padroeiro

Paróquia São Nicolau -

A Paróquia São Nicolau de Flüe estará em festa neste fim de semana, no sábado 27 e domingo, 28 de setembro. As festividades contarão com quermesse, show de prêmios no sábado e show musical no domingo, além da venda de bolo no dia do padroeiro.

No sábado, 27 de setembro, será realizado o “Show de prêmios” e haverá praça de alimentação. No domingo,28 de setembro: Show com Pedro Vitor & Mariana e haverá praça de alimentação.

As celebrações noturnas e atividades de quermesse iniciam-se a partir das 19h30 em ambos os dias. A paróquia está localizada na Rua Doutor Pedro Raimundo, nº 8, Vila Carmem, em São Carlos. O dia 25 de setembro marca a festa litúrgica de São Nicolau de Flüe, celebrada com missa solene e bênção do bolo, que é vendido durante o dia.

São NICOLAU7 - Nicolau de Flüe - em alemão: Niklaus von Flüe; Flueli (Sachseln), 1417 – Flueli (Sachseln), 21 de março de 1487) foi um eremita, asceta e místico suíço. É considerado o santo padroeiro da Suíça e algumas vezes invocado como "Irmão Klaus". Foi canonizado em 1947 por Pio XII.

Niklaus von Flüe nasceu em Flueli, perto de Sachseln, no cantão suíço de Obwalden, filho de camponeses ricos. Destacou-se como soldado na luta contra o cantão de Zurique, que havia se rebelado contra a Antiga Confederação Helvética.

Por volta dos 30 anos de idade, casou com Dorothy Wiss, uma filha de agricultores que cultivavam a terra no município de Flüeli no contraforte alpino, acima de Sachseln às margens do lago Sarnen.

Continuou ainda a sua carreira militar até aos 37 anos de idade, chegando à patente de capitão, lutando com a espada numa das mãos e segurando o Santo Rosário na outra. Após servir como militar, tornou-se conselheiro e juiz no seu cantão, em 1459.

Atuou como juiz por nove anos e, possivelmente por ter entrado em contacto com um movimento religioso chamado "os amigos de Deus)" do qual parece ter ingressado, recusou a oportunidade de servir como "Landamman" (governador) do seu cantão.

