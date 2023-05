Palestra “Dinossauros do Brasil” acontece sábado (13) no CDCC

A palestra "Dinossauros do Brasil" está de volta ao Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP) neste sábado, 13 de maio, às 15 horas.

Houve um primeiro evento em março, no qual muitas pessoas não puderam participar devido ao limite de 100 lugares do auditório. Por isso, esta nova edição será feita e deve levar muitas informações sobre os répteis gigantes que viveram no Brasil há milhões de anos.

A atividade é gratuita e livre para todas as idades. Não é necessária inscrição, porém a participação no evento se dará por ordem de chegada até o limite de 100 pessoas.

O palestrante é o professor Luis Eduardo Anelli, paleontólogo, escritor, professor livre-docente do Instituto de Geociências da USP e autor de diversos livros sobre a vida dos dinossauros e a pré-história brasileira. Em 2018, foi vencedor do Prêmio Jabuti de literatura infanto-juvenil.

O evento faz parte da Trilha dos Dinossauros, que tem por objetivo a difusão e popularização do imenso patrimônio científico e cultural pré-histórico brasileiro, especialmente o que se refere às 54 espécies de dinossauros já descobertas no Brasil.

O CDCC está localizado na Rua Nove de Julho, 1227, Centro – São Carlos, SP.

