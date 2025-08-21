Pagode dos anos 90 agita o Espaço Cultural Ypê Mirim neste sábado com entrada solidária

O clima de nostalgia vai tomar conta do Espaço Cultural Ypê Mirim neste sábado (23), com a realização do evento “Pagode 90’s – Os Clássicos de Volta”, que promete embalar o público com os grandes sucessos que marcaram época.

A festa terá participação especial do Grupo Mania, que comandará a roda de samba, e também do DJ Ander Z, responsável por agitar a pista com muito ritmo e animação.

Entrada solidária

Além da diversão, o evento terá caráter beneficente. A entrada será a doação de 2k de arroz, que serão destinados à Casa da Criança na Vila Prado, instituição que realiza importante trabalho social em São Carlos.

Local e informações

O encontro acontece no Espaço Cultural Ypê Mirim, localizado na Estrada da Servidão B, no bairro Bela Vista.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones:

(16) 98872-3850

(16) 99391-9043

