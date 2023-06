Pabllo Vittar, NX Zero, Luísa Sonza, e Lexa estão entre as atrações musicais da TUSCA 2023

É com grande entusiasmo que anunciamos a tão aguardada edição de 2023 da TUSCA - Taça Universitária de São Carlos, uma tradição que transcende gerações. São 42 anos de história, integração, celebração e muito giro econômico para o município. Os primeiros lotes de ingressos já foram liberados e, em 24 horas, mais de 10 mil foram vendidos. Um evento tão grandioso e marcante que caiu na boca do povo e ganhou um verbo próprio, ‘TUSCOU!‘

Os jogos universitários, ponto alto do evento, reunirão atletas de diversas universidades do país para disputas em diversas modalidades, com a energia contagiante das torcidas organizadas que marcarão presença. Além disso, o evento contará com atividades sociais e esportivas em São Carlos durante o ano, que visam valorizar sua cidade anfitriã e enriquecer a experiência da TUSCA, promovendo o compartilhamento de valores humanos e a formação de laços entre estudantes universitários de todo o país.

A TUSCA 2023 trará shows de artistas consagrados com performances que prometem agitar a multidão e criar memórias inesquecíveis. A diversidade de estilos musicais garantirá que todos os presentes encontrem algo para se emocionar e se divertir. As atrações confirmadas até o momento são: Pabllo Vittar, NX Zero, Luísa Sonza, MC Ryan, Dj Arana, Wiu e Lexa.

Com uma organização que combina diversão, responsabilidade e segurança, a TUSCA já possui uma história de sucesso e se consolida como o principal evento poliesportivo universitários

do Brasil. Em uma parceria de sucesso com a Criativa Agência, a festas se supera a cada ano em termos de organização, produção e experiências memoráveis, proporcionando um ambiente com

infraestrutura de qualidade, equipes profissionais e inúmeras medidas para garantir a segurança e o bem-estar de todos os presentes.

De 02 a 05 de novembro o portal se abre novamente na Arena Tusca e São Carlos vira palco de mais uma edição que promete, mais uma vez, superar expectativas: Tusca - Viva o pulsar do

mundo!

INSTAGRAM: @sigatusca

INGRESSOS: https://blacktag.com.br/eventos/13317/tusca-2023

Para mais informações de imprensa e solicitações de entrevistas: (16) 99741-6451 e 99734-2858.

