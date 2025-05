Os melhores heróis do universo com os “Guardiões da Galáxia vol. 1”

Crédito: Divulgação/Marvel Studios

O Cine Observatório exibirá domingo, 11, pela segunda vez, o filme “Guardiões da Galáxia Volume 1”. O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP de São Carlos e acontece às 17h. O filme continuará em exibição ao longo do mês de maio. Além do dia 11, o filme continuará em cartaz nos dias 18 e 25 de maio. As exibições acontecem no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse do filme: Com direção do renomado James Gunn, o filme se passa em uma realidade futurista alternativa. Peter Quill, o Senhor das Estrelas, torna-se um saqueador de tesouros e recursos de planetas remotos. Contudo, ele não sabia que, após furtar um artefato metálico em uma de suas viagens, colocaria seu nome na lista dos mais procurados de toda a Galáxia! A obra retrata diversos aspectos que podemos associar à Astrobiologia e às viagens espaciais, além do tom humorístico e cenários marcantes de uma obra de ficção científica épica.

Duração: 2h e 01 minutos.

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 12 anos.

Leia Também