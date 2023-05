Os melhores especiais de comédia stand-up para assistir

JanBaby/ Pixabay -

Este tipo de comédia explodiu nos anos setenta, graças a programas como o Saturday Night Live e o The Tonight Show, e a canais por cabo, como o HBO, que passaram a transmiti-los com frequência. No Brasil, a comédia stand-up surgiu com José Vasconcellos, tendo-se mantido no universo brasileiro, mais tarde, através dos programas de Chico Anysio e de Jô Soares.

No entanto, nos anos noventa este género de humor entrou em declínio, dando espaço a outros programas humorísticos. Felizmente, por pouco tempo.

Com a internet, no século XXI, a comédia stand-up voltou a ganhar terreno. Quer através do Youtube, quer pelas plataformas de streaming (particularmente, a Netflix), o stand-up tornou-se num dos espetáculos de humor mais populares do mundo.

Neste artigo iremos mostrar para você alguns programas de comédia stand-up, brasileiros e internacionais, que valem a pena assistir.

Jim Gaffigan: Beyond the Pale (Amazon Prime Video/Netflix)

Jim Gaffigan, um comediante conhecido pela sua comédia de observação, fez este espetáculo de stand-up em 2005, no qual questiona assuntos como sandes, férias e religião.

Marco Luque: Tamo Junto (GloboPlay)

Marco Luque começou sua carreira como jogador de futebol, mas foi no humor que encontrou seu verdadeiro talento. Em 2013, Marco Luque lançou o especial de stand-up «Tamo Junto», disponível na GloboPlay, no qual faz comédia sobre suas histórias de vida e temas do cotidiano.

Ali Wong: Baby Cobra (Netflix)

Ali Wong é uma atriz, comediante e escritora americana famosa por seus especiais de stand-up. Em «Baby Cobra», especial lançado em 2015, Ali Wong aborda temas como relacionamentos, maternidade e gravidez, fazendo com que você não consiga parar de rir.

Kevin Hart: E Agora? (Netflix)

Entre 2015 e 2016, Kevin Hart filmou este especial de stand-up que promete pôr o público a rir com piadas sobre a realidade suburbana dos EUA e seu relacionamento com os filhos, de um jeito energético e sempre divertido.

Chris Rock: Tamborine (Netflix)

Em 2018, Chris Rock regressou à comédia stand-up com «Tamborine», um especial em que aborda assuntos como política, etnia, relações, infidelidade e paternidade na atualidade, de forma perspicaz (e absolutamente hilariante).

Afonso Padilha: Alma de Pobre (Netflix)

O humorista brasileiro Afonso Padilha junta-se à netflix para nos trazer um especial de stand-up muito divertido, no qual fala sobre sua história de vida e conta episódios pessoais hilariantes. O especial foi lançado em 2020.

Taylor Tomlinson: Olhe para você (Netflix)

Um dos mais recentes (e aguardados) especiais de stand-up de 2022 é o de Taylor Tomlison, uma jovem que pega no tema da saúde mental e na sua experiência com a terapia e o adapta de forma divertidíssima.

Como assistir?

Normalmente, plataformas como a Amazon Prime Video e a Netflix dispõem de um vasto catálogo de especiais de stand-up no Brasil. E quem fala destas plataformas fala de outras, como o Youtube, a GloboPlay e a Comedy Central Brasil, estas últimas focadas no público brasileiro.

Se você tem um espetáculo de stand-up que quer assistir mas não sabe onde, pode procurar na internet ou em sites como o JustWatch, que possui um vasto catálogo de programas e onde os encontrar. E, se gosta de assistir a programas como se estivesse no cinema, pode instalar extensões no seu navegador que controlam o volume dos programas, a luminosidade de seu computador e até permitem sessões em grupo.

Apesar de estes especiais se encontrarem disponíveis em plataformas de streaming, ou mesmo no Youtube, nem sempre é fácil para os subscritores brasileiros assistirem. Isso acontece porque, por vezes, há conteúdo bloqueado nos serviços de streaming em função da localização.

Para ultrapassar esse problema, você pode recorrer a um VPN, isto é, uma Rede Virtual Privada que encripta seus dados, protege sua identidade e esconde seu IP, enganando seu provedor de internet local e permitindo que você possa acessar conteúdo de qualquer parte do mundo.

Se você não consegue assistir a um conteúdo japonês na Netflix porque se encontra no Brasil, por exemplo, através de VPN gratuitos consegue desbloquear sua plataforma de streaming favorita e fingir que se encontra a assistir a partir do Japão.

Outra alternativa é procurar no Youtube por vídeos stand-up ou investir num servidor proxy ou num DNS (Sistema de Nomes de Domínio) que, apesar de também contornarem o bloqueio em função da localização, são menos seguros em termos de comparação.

Conclusão

Neste artigo mostramos alguns exemplos de especiais de comédia stand-up, nacionais e internacionais. Existem muitos mais nas plataformas de streaming que valem a pena conhecer, como Chris D’Elia, Hannah Gadsby, Murilo Couto, etc.

Gosta de stand-up? Qual o seu comediante favorito?

