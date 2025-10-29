Onovolab promove festa de Halloween aberta ao público nesta quinta-feira

O Onovolab vai se transformar em um cenário assustadoramente divertido na próxima quinta-feira (30), a partir das 18h, com a realização de uma festa especial de Halloween aberta ao público.

A programação conta com feirinha, trucks e brinquedos, garantindo diversão para toda a família. Quem quiser entrar no clima da noite poderá ir fantasiado — e caprichar no visual: as melhores fantasias serão premiadas.

A proposta do evento é proporcionar um momento de lazer para crianças e adultos, reunindo gastronomia, entretenimento e a atmosfera típica do Dia das Bruxas.

A organização reforça que todos estão convidados para viver essa experiência trevosa no Onovolab.

