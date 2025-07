“O Último Homem” abre programação de julho no Cine Observatório

Para comemorar o aniversário da missão Apolo 11, o Cine Observatório exibirá o filme “O Último Homem”. O filme será exibido durante todos os domingos de julho, começando pelo próximo, 06/07, às 17 horas. O evento é promovido pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP de São Carlos. As exibições acontecem no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel, que fica na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse do filme: Mais do que o primeiro homem a pousar na Lua. Neil Armstrong foi um homem marcado por ansiedades, perdas, e uma enorme e silenciosa determinação. O filme “O Último Homem” (2018), sob a bela direção de Damien Chazelle, nos revela os bastidores técnicos e emocionais que rodearam sua vida, desde sua carreira como piloto da Aeronáutica até a missão Apollo 11.

Duração: 2 h e 21 minutos.

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 12 anos.

Sobre o Cine Observatório: É um programa do Observatório Dietrich Schiel, iniciado em 2011, que faz exibições de filmes, animações e documentários com temática espacial. As exibições são complementadas com uma atividade didática relacionada aos conteúdos astronômicos mencionados no filme, procurando gerar discussão e reflexão sobre diversos temas científicos e culturais. Exceto em mostras especiais, o filme programado permanece em cartaz em todos os domingos do mês.

Recomendações e avisos para a participação na atividade:

1) a exibição acontecerá antes do horário de observação do céu, que começa às 20h; os participantes da atividade precisarão aguardar a abertura do prédio às 20h, caso queiram participar da observação do céu;

2) o número máximo de participantes para esse evento é de 40 pessoas; a depender do número de interessados, poderão ser distribuídas senhas para a palestra, entregues por ordem de chegada;

3) atente para a classificação indicativa do filme;

4) a palestra e demais atividades do Observatório aos finais de semana não são dirigidos a grupos escolares e afins. Esse tipo de visita acontece ao longo da semana, às terças, quartas e quintas-feiras. Entre em contato para mais informações;

5) a atividade é gratuita.

Mais informações:

Tel.: (16) 3373-9191

ou acesse:

https://cdcc.usp.br

www.facebook.com/cdcccda

www.instagram.com/cdcc.ods

Leia Também