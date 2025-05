'O Último Brinde' acontece dia 23 de maio no Teatro Municipal

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

No dia 23 de maio de 2025, sexta-feira, às 19h30, o Teatro Municipal de São Carlo,s será palco da estreia de: " O último brinde", um espetáculo que promete envolver o público em uma narrativa intensa, recheada de drama e humor. Com um olhar crítico sobre ética, justiça e as complexidades das escolhas humanas, a peça se destaca pela sua capacidade de provocar reflexões profundas sem perder a leveza.

Entrada gratuita! Os ingressos serão distribuídos no local, uma hora antes da sessão. Portanto, a dica é: chegue cedo para garantir o seu lugar!

'O Último Brinde' é mais do que uma peça teatral; é um convite para um encontro. Um momento de imersão e compartilhamento de emoções que só o teatro pode proporcionar. Venha viver essa experiência única e brindar com a gente.

Local: Teatro Municipal de São Carlos

Data: 23 de maio de 2025

Horário: 19h30

Entrada gratuita – Retirada de ingressos 1h antes da sessão

Mais informações: clique aqui

Leia Também