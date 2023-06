O tarot online e 5 ferramentas psíquicas para prever a sorte

MiraCosic/ Pixabay -

A divinação é uma arte milenar praticada em vários lugares do mundo, e seu conceito central permaneceu inalterado no decorrer da história. As pessoas sempre buscaram aprender mais sobre o desconhecido, e às vezes, os instrumentos sobrenaturais são a única forma de alcançar esse objetivo.

Na verdade, não há nada de sobrenatural nos conselheiros psíquicos. Eles são pessoas comuns como todos nós, e apenas possuem um conjunto de habilidades diferentes que buscam trabalhar. Com base em suas especializações, eles podem fornecer respostas a perguntas filosóficas e se conectar com espíritos, anjos, ou até mesmo com o universo.

Alguns conselheiros psíquicos utilizam apenas sua intuição e habilidades sensoriais. Outros, por sua vez, usam ferramentas específicas como cartas de tarot, moedas, diagramas, bolas de cristal, fumaça de incenso, ou até mesmo pássaros, entre outras. Hoje em dia, as ferramentas psíquicas disponíveis possuem uma variedade maior do que nunca.

Embora a natureza seja a ferramenta mais importante, os conselheiros psíquicos modernos podem se utilizar de qualquer um desses recursos pra fornecer respostas.

Cartas de tarot online

As cartas de tarot sempre foram muito populares no decorrer da história. Elas foram introduzidas no século 15 e são uma das principais ferramentas psíquicas que você pode encontrar em sites. Claro, as leituras presenciais de cartas também são bastante comuns, mas o tarot online grátis vem alcançando cada vez mais popularidade.

Ao contrário do que muitos podem pensar, você não precisa estar frente a frente com um(a) consultor(a) para obter uma leitura precisa. Basta que exista uma conexão entre ele(a) e as cartas e que o(a) consultor(a) consiga se conectar com sua aura ou energia para que a leitura corra sem problemas.

Nas últimas centenas de anos, as cartas de tarot passaram por algumas mudanças. Em 1910, foi introduzido o Rider-Waite, que acabou se tornando o tipo de baralho mais popular. Ele conta com uma grande variedade de cores, designs reais e símbolos, e cada um deles carrega um significado específico.

Geralmente, as cartas são embaralhadas pelo consultor psíquico, mas em leituras presenciais o cliente também pode fazê-lo. Depois disso, o baralho é cortado e as cartas são espalhadas sobre a mesa.

Existem vários tipos de tiragens, sendo a cruz Celta a mais popular em geral. No entanto, a depender das suas necessidades, você também pode obter uma tiragem para o futuro ou para o presente.

Seja em leituras presenciais com um consultor ou no tarot amor online, o baralho representa um espelho da sua alma, e é assim que ele entrega as respostas. É preciso analisar as cartas e interpretar seu simbolismo.

A interpretação depende de suas preocupações, circunstâncias atuais e perguntas feitas. Por isso, a mesma carta pode ter significados distintos para duas pessoas diferentes.

Astrologia

A astrologia é outra técnica ancestral semelhante ao tarot e seus precursores. Este tipo de leitura psíquica se baseia nas constelações, no alinhamento das estrelas e suas posições no céu. Esses fatores podem influenciar o clima, as pessoas, seus comportamentos, e acredite, até mesmo os animais.

Trata-se de um sistema bastante antigo inicialmente utilizado há milhares de anos atrás, principalmente pelos caldeus e babilônios. Na época, eram criados mapas das estrelas durante certos períodos do ano. Os gregos antigos avançaram ainda mais a então suposta ciência ao definir as doze constelações.

Hoje em dia, as constelações e planetas são utilizados como ferramentas psíquicas e costumam trazer conotações em termos de personalidades. O próprio horóscopo se baseia nessas definições. Seu signo pode influenciar sua personalidade e ajudar você a determinar o momento ideai para fazer mudanças importantes em sua vida.

Runas

As runas apresentam um perfil místico semelhante ao tarot e se originaram no norte europeu. Cada runa apresenta um significado baseado em sua letra inscrita. Um jogo completo de runas possui 24 pedras, e cada uma delas apresenta um significado específico assim como as cartas do tarot.

As runas ajudam os conselheiros psíquicos a obter uma noção geral das suas circunstâncias pessoais. Elas podem fornecer conhecimentos e percepções aprofundadas a depender das suas necessidades. Em algumas culturas, as runas também são utilizadas para lançar feitiços.

Por exemplo, existem antigas tribos africanas que utilizavam moedas ou ossos em diagramas para obter respostas. As runas apresentam o mesmo propósito.

Cristais

Os cristais são pedras especiais que contém vários tipos de energias capazes de alterar ou determinar emoções, além de interferir no seu subconsciente. Como outras ferramentas do ramo psíquico, eles vêm sendo utilizados há milhares de anos, e remontam à época em que as pessoas descobriram a possibilidade de transferência de suas energias.

Diferentes cristais possuem diferentes significados, e eles podem ser utilizados conjuntamente com outras ferramentas como o tarot ou a astrologia. Seu papel principal consiste em curar e aperfeiçoar os chakras.

Quando usados corretamente, os cristais podem te ajudar a manifestar o estilo de vida que você deseja alcançar ou uma mudança que você quer fazer. Eles também auxiliam na proteção contra energias e emoções negativas, principalmente quando usados em rituais.

Pêndulos

Os pêndulos funcionam de forma semelhante aos cristais. O pêndulo costuma ser estruturado como um cristal na extremidade de uma corrente. Ele se movimenta em várias direções e pode ser segurado pelo conselheiro psíquico ou pela pessoa que busca respostas. Normalmente, o pêndulo se movimenta em duas direções opostas, mas leves mudanças no ar podem interromper o movimento.

Os pêndulos costumam ser utilizados para fins específicos, tais como perguntas que podem ser respondidas com “sim” e “não”. Eles também podem indicar localizações em mapas.

Essas energias possuem baixa frequência e podem parecer insignificantes, mas um consultor psíquico treinado é capaz de captar a mensagem facilmente.

Ervas e café

A leitura de ervas e café é utilizada desde os tempos ancestrais. Geralmente, o conselheiro psíquico lê mensagens que podem ser vistas nos restos que permanecem na xícara após o consumo dessas bebidas. Por exemplo, a borra ou os grãos do café deixam marcas que podem ter certos significados. O mesmo ocorre com o restos das folhas e ervas do chá.

Essa técnica também pode ser utilizada para outros fins, como afastar energias e pensamentos negativos ou curar a alma com a aplicação do ritual correto.

Considerações finais

O tarot online é uma das opções mais comuns de ferramentas psíquicas disponíveis atualmente, sendo a escolha principal para as pessoas que buscam respostas sobre certos assuntos. Além do tarot, os conselheiros ou consultores psíquicos também podem usar várias outras ferramentas para obter respostas e fornecer soluções.

Essa lista também inclui outras opções como tabuleiros Ouija, radiestesia, escriação, escrita automática, entre outras. Com o nível de experiência adequado, qualquer uma delas pode ser considerada como uma ferramenta útil se dissipar a energia certa.

