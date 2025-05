O IFSP São Carlos e a FESC realizam Concerto em homenagem ao mês das mães

Foto ilustrativa - Crédito: Freepik

O projeto Camerata Jovem IFSP-FESC prevê o oferecimento de um curso de formação de músicos, eventos culturais, concertos didáticos, oficinas e vídeos. O curso é totalmente presencial e contará com a ajuda de professores de música externos. Conforme seus integrantes atingem maturidade musical, passam a promover apresentações culturais como fruto de seus esforços.

A equipe do projeto, que acontece em parceria com a FESC, IFSP e conta com apoio de emenda parlamentar, é composta de colaboradores externos, da FESC e um servidor do IFSP que também promovem concertos ligados ao projeto. Este projeto visa ser perene na formação de jovens músicos, além de permitir o acesso a eventos musicais e culturais a toda comunidade durante sua execução. Suas atividades acontecem nas instalações do Campus II da FESC na Rua Itália, 756, Vila Prado, mesmo local do nosso próximo concerto que será dia 05/05 às 18h30. A entrada é gratuita!

Preparar o aluno para o mercado de trabalho e ao mesmo tempo para ser cidadão, é objetivo constate do IFSP São Carlos.

