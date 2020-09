Núcleo Ouroboros realiza oficinas de teatro a distância

Crédito: Divulgação

O Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica, um projeto de extensão do Departamento de Química (DQ) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), realizará de outubro a dezembro uma série de oficinas teatrais online abertas para as comunidades interna e externa à Universidade.

"Diante da atual situação da Covid-19, muitas atividades artísticas precisaram ser repensadas para alcançar o público e não deixar a população carente de cultura. Pensando nisso, criamos a modalidade das oficinas a distância, com o objetivo de continuar levando arte, ciência e inclusão, online, para todos, mesmo em meio a uma pandemia", explica Karina Lupetti, coordenadora da atividade.

Serão três blocos de seis horas cada, com dois horários para escolher de acordo com a idade: o grupo 1, de 7 a 12 anos, com aulas às segundas-feiras, das 16 às 18 horas; e o grupo 2, a partir dos 13 anos, com aulas às quartas, das 18 às 20 horas. Para cada grupo, serão ofertadas 15 vagas.

As pessoas interessadas podem escolher entre os três blocos. O primeiro, cujas inscrições podem ser feitas até 30 de setembro, terá aulas no mês de outubro. O bloco 2, com inscrições abertas de 19 a 28 de outubro, terá aulas em novembro. E para o terceiro bloco, cujas aulas acontecem principalmente em dezembro, as inscrições podem ser feitas entre os dias 16 e 25 de novembro.

Os temas dos três blocos são: "Jogos teatrais em diversos espaços formais e não-formais"; "Teatro e comunicação: Ciência, arte e inclusão em palco"; e "Processo criativo: Como criar seu espetáculo on line?". As oficinas serão ministradas por Lupetti, doutora em Química e divulgadora científica; Tiago Botassin, técnico em Artes Dramáticas e educador; e Isabella Rios, licencianda em Química e bolsista do projeto.

A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Núcleo de Formação de Professores da UFSCar, onde estava previsto que ocorressem as oficinas presencialmente, antes das normas de distanciamento criarem a necessidade de todas as atividades acontecerem online. Mais informações e os links de inscrições também podem ser obtidos em documento que pode ser acessado via o link https://bit.ly/33OvBf2.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também