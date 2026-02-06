Noite das danceterias: Festa flash back acontece neste sábado no Clube dos Metalúrgicos

O passado vai ganhar vida neste sábado (7), com a realização de uma grande festa flash back que promete transportar o público diretamente para a era de ouro das danceterias. O evento acontece a partir das 19h, no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos, reunindo música, dança e uma estrutura completa de som e iluminação que marcaram gerações.

A festa contará com bar completo, oferecendo cervejas a partir de R$ 7,00 a lata (Skol), além de espetinhos variados a partir de R$ 10,00, porções, pastéis, salgadinhos, caipirinhas, drinks, bebidas quentes e geladas, tudo com preços acessíveis ao público.

No comando da pista, um verdadeiro time de peso da cena flash back está confirmado: os DJs Fabrício Kiil, Dago, Marcos Mano, Anselmo Guedes, Paulo Junior e, diretamente de Araraquara, do tradicional Café Cancun, o DJ Alexandre Dávila.

A animação também ficará por conta dos grupos de passinhos Amigos do Passinho Cat Night, Família Flash Back e Grupo Tamo Junto, que prometem levantar o público e manter a energia da pista do início ao fim da festa.

Durante o evento, o público ainda poderá participar do sorteio de uma cesta de café da manhã e de um pen drive com as músicas tocadas durante a festa.

Os ingressos antecipados e as reservas de mesas para não sócios podem ser feitos pelo WhatsApp (16) 99776-6903. Já os sócios do clube podem adquirir os ingressos diretamente na portaria ou pelo telefone (16) 2121-0398.

A proposta da festa é reviver os tempos das grandes pistas de dança que marcaram época, como Factory Music, Café Cancun, Delphos Night Club, Gemini, Pégaso, Usina de Eventos, Over Night, Toco, Contramão, entre outras casas noturnas que fizeram história.

A organização convida o público a reunir os amigos e viver — ou reviver — essa experiência única em uma celebração que atravessa gerações por meio da música e da dança.

