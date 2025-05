Neurodivergência, vida extraterrestre, mudanças climáticas, ossos e microchips: o universo da ciência invade a Praça XV em São Carlos

Aquele hambúrguer que você tanto gosta carrega um ingrediente secreto: a água. Invisível no pão e no molho, mas presente em cada mordida, ela faz parte da conta ambiental de tudo o que consumimos. É esse tipo de reflexão — que começa no prato e vai parar nas grandes questões do planeta — que o Pint of Science traz para a Praça XV, no coração de São Carlos, entre os dias 19 e 21 de maio.

Celebrando 10 anos de festival no Brasil, o evento retorna com um cardápio de temas ainda mais diverso: dinossauros, meteoritos, microchips, ossos impressos em 3D e, sobretudo, muita gente disposta a ouvir, refletir e trocar ideias sobre ciência. As atividades acontecem das 18h às 22h, transformando a praça em um verdadeiro palco de conhecimento.

Ciência e Música em Harmonia

Antes dos debates tomarem conta do microfone, a música dita o ritmo das noites. No dia 19, quem abre os trabalhos é a Big Boom Orchestra. Na terça-feira, 20, é a vez do Coral Afro Soul Jazz subir ao palco. E para encerrar, no dia 21, a cantora Nara Dom promete emocionar o público com sua voz potente e cheia de alma.

Programação Diversificada para Mentes Curiosas

Com o tema Tempo de Mudanças, o Pint of Science 2025 reflete sobre os desafios e transformações do planeta, trazendo à tona questões urgentes e instigantes:

19 de maio - Neurodivergência e Vida Extraterrestre

O primeiro dia começa com o debate sobre Neurodivergência, abordando experiências de mulheres que descobriram essa condição apenas na vida adulta. "Muitas mulheres se camuflam para se adaptar ao meio, o que gera um desgaste emocional e mental enorme", explica Danitiele Maria Calazans Marques, psicopedagoga convidada.

Na sequência, o olhar se volta para o cosmos com A vida além da Terra: uma viagem entre mundos. Pesquisadores exploram como microrganismos de ambientes extremos na Terra podem revelar condições para a vida em outros planetas.

20 de maio - Sustentabilidade e Mudanças Climáticas

Na terça-feira, o foco se volta para a Terra e seus recursos. Julio Cesar Pascale Palhares, da Embrapa Pecuária Sudeste, lidera o debate Água e produção de carne: qual é a conta dessa mistura?, abordando a pegada hídrica da pecuária.

Logo após, os pesquisadores Gabriel Eduardo Baréa de Barros e Hugo Sarmento, da UFSCar, trazem uma reflexão sobre os impactos das mudanças climáticas no bate-papo Extinções e clima: ecos do passado, ameaças no presente.

21 de maio - Mulheres na Ciência e Tecnologia de Ponta

No último dia, o protagonismo é das mulheres. Em Elas e a diferença que fazem na computação e na ciência, professoras do ICMC e pesquisadoras da Unicamp compartilham desafios e conquistas em áreas marcadas pela desigualdade de gênero.

Para fechar, o encontro Criando ossos e microchips revela o que há em comum entre a produção de microchips e a criação de biomateriais para estruturas ósseas. "Unimos dois mundos aparentemente distintos para mostrar como ciência e tecnologia caminham juntas", comenta Bianca Chieregato Maniglia, do IQSC-USP.

Ciência para Todos

A Praça XV estará preparada para receber o público com conforto e inclusão: palco, som, iluminação especial, cadeiras e áreas acessíveis. Além dos debates e atrações musicais, haverá barracas da Feira de Economia Solidária, integrando ciência e cultura de forma gratuita e aberta a todas as idades.

Parcerias que Transformam

Pela segunda vez, o festival acontece na Praça XV, graças às parcerias com a Prefeitura Municipal de São Carlos, Embrapa Instrumentação, Embrapa Pecuária Sudeste, Instituto Angelim, PETE, Calabouço Geek e SCQ Soluções Laboratoriais. O evento também conta com o apoio de centros de pesquisa da UFSCar e USP, além do Instituto Clima e Sociedade, fortalecendo a ciência acessível e colaborativa.

De 19 a 21 de maio, São Carlos se torna um epicentro de conhecimento ao ar livre. No Pint of Science, a ciência não fica restrita aos laboratórios; ela ganha voz, melodia e um espaço para se espalhar pela cidade.

Leia Também