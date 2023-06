Neste final de semana acontece o 2º Arraiá do Jockey Clube. O evento será na praça do Cras que fica na rua Rio Negro. No sábado (10) a festa começa as 18h e no domingo (11) a partir das 14h.

O evento terá barracas típicas com alimentação, bebidas, além de apresentação com DJ André nos dois dias e brinquedo para as crianças na tarde de domingo. O Trenzinho Pegasus também estará presente nos dois dias de festa.

Para mais informações: 16 99263-8330.

Leia Também