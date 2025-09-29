Neste domingo tem Feira da Barganha e tributo a Raul Seixas no Bicão

A tradicional Feira Barganha, realizada no Parque do Bicão, recebe no próximo domingo (5), uma programação especial no Palquinho da Feira. O evento promete animar o público com música ao vivo, DJ e apresentações de bandas locais.
A programação tem início às 8h, com o DJ Alex Tello, que irá embalar os visitantes com sucessos flashback dos anos 80 e 90.
Às 9h, a animação continua com a Banda All Inverso, que apresenta seu repertório de pop rock.
Na sequência, às 10h30, é a vez da Banda Onnix, trazendo os maiores sucessos para agitar o público.
O ponto alto do dia será o Tributo a Raul Seixas, em homenagem ao eterno ícone do rock nacional, que promete emocionar fãs de todas as idades.
Feira da Barganha
No mesmo horário, das 8h às 14h, acontece a já conhecida Feira da Barganha, na Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino, Jardim Bicão. O espaço reunirá expositores com produtos variados, como roupas, calçados, brinquedos, eletrônicos, móveis e itens de decoração.
A feira é uma oportunidade para quem deseja economizar, encontrar peças únicas e aproveitar um ambiente descontraído e familiar, além de contar com área de alimentação e segurança para os visitantes.