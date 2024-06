Mais uma edição da Feira da Barganha será realizada neste domingo, 09 de junho no Bicão, em São Carlos. O evento, que começa 9h contará com uma variedade de produtos, sorteios e brindes.

E com novidade: Presença do palhaço a partir das 10h20 e apresentação Circolores com o grupo Estação do Circo a partir das11h

Feira da Barganha e Circo

Data: 09 de junho de 2024

Horário: A partir das 09h

Local: Av. Maria Consuelo Brandão Tolentino Jardim - Bicão, São Carlos, SP

