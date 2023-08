SIGA O SCA NO

Banda Vinil78 - Crédito: divulgação

Em São Carlos, o domingo do Dia dos Pais será celebrado com um vibrante show com a empolgante banda Vinil 78.

O evento ocorrerá as 18h30 na Praça da XV como parte da Feira da Economia Solidária e promete muita música e diversão. A entrada é gratuita, proporcionando uma opção animada para celebrar a data.

