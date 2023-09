Neste domingo (10) tem mais uma edição da Feira da Barganha no Bicão

SIGA O SCA NO

Neste domingo, dia 10 de Setembro, a partir das 8h, acontece mais uma edição da Feira da Barganha no Parque do Bicão. O evento contará com diversos produtos a preços convidativos, como calçados, brinquedos, utensílios domésticos, decoração, antiguidades e muito mais. Além disso, serão sorteados vários brindes durante o dia, e terá música ao vivo.

A Feira da Barganha é uma ótima oportunidade para encontrar produtos de qualidade a preços baixos. O evento é gratuito e aberto ao público e conta com o apoio do São Carlos Agora.

Serviço:

Feira da Barganha

Horário: das 8h às 17h

Local: Parque do Bicão

Endereço: Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino, Jardim Bicão, São Carlos, SP

Informações: (16) 99763-1697

