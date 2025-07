Nesta sexta-feira tem Bazar Solidário em prol de pacientes com câncer

Nesta sexta-feira (11), das 10h às 16h, a entidade PAAC São Carlos (Projeto Amigos Contra o Câncer Infantil e Adulto) promove mais uma edição do seu tradicional Bazar Solidário, com a oferta de roupas, calçados e outros produtos a preços acessíveis. O evento acontece na sede da instituição e é aberto a toda a população.

Com quatro anos de atuação em São Carlos, o PAAC se dedica ao atendimento de pessoas com câncer — tanto adultos quanto crianças — além de oferecer apoio a cuidadores e à rede de suporte desses pacientes. A entidade desenvolve ações voltadas à garantia de direitos, fortalecimento de vínculos familiares e melhoria da qualidade de vida dos atendidos.

“A renda arrecadada no bazar é revertida para as atividades da entidade, que busca sempre acolher com dignidade quem enfrenta o desafio do câncer. É uma forma de unir solidariedade, sustentabilidade e apoio social”, explica Clarisse Burgarelli, gestora social do projeto.

O Bazar Solidário também é uma oportunidade para a população adquirir produtos em bom estado por valores simbólicos, contribuindo diretamente com a manutenção do trabalho realizado pela instituição.

Serviço:

Bazar Solidário do PAAC São Carlos

Sexta-feira, 11 de julho

Das 10h às 16h

Local: sede do PAAC , Rua Domingo Diegues, nº 200, Santa Felícia.

